Ni You ni Las cosas por limpiar: cuál fue la serie más vista en Netflix en octubre

A dos días de haber comenzado el mes de noviembre de 2021, ya se dio a conocer el ranking de cuáles fueron las series más vistas en Netflix a nivel mundial durante octubre. Lo que puede anticiparse es que, en este sentido, la producción más vista no fue ninguna de las dos de las que llegaron con mayor estruendo a la señal de streaming en el décimo mes del año.

Esto es, ni la tercera temporada de You, estrenada a mediados de octubre, ni Las cosas por limpiar, que se presentó a principios de ese mes, lograron liderar la lista de las más vistas en Netflix. No les ha ido mal a estas realizaciones, ya que quedaron en el podio de las más elegidas de octubre, pero la ganadora fue otra. Y, la verdad hay que decirla, no se trata de ninguna sorpresa.

El juego del calamar, la serie más vista en la historia de Netflix, fue también la más elegida en el mes de octubre, en 83 países del globo Prensa Netflix

Es que la serie que quedó a la cabeza de las producciones más vistas en la plataforma de streaming a nivel mundial es la realización de Corea del Sur, El juego del calamar. Y la información no debería llamar la atención si se tiene en cuenta que este drama que narra la historia de un grupo de personas desahuciadas económicamente que participan en juegos infantiles adaptados en modo letal es, hasta ahora, la producción más vista de la historia de Netflix.

Tráiler oficial de El juego del calamar de Netflix

Las andanzas de los jugadores de la violenta creación de Hwang Dong-hyuk, estrenada el 17 de septiembre de este año, fue vista en 142 millones de cuentas que proyectaron al menos dos minutos de un episodio en su primer mes en la plataforma, según detalla la página de espectáculos Spoiler Bolavip. Por ello no asombra que haya mantenido el nivel de interés de los clientes de la plataforma en el mes de octubre.

El ránking lo elabora el sitio FlixPatrol, dedicado a difundir métricas de las principales plataformas de streaming Captura FlixPatrol

Este ranking es elaborado por el sitio FlixPatrol, dedicado a difundir estadísticas de las producciones de diversas plataformas streaming, y recoge los números de las proyecciones que series y películas alrededor del globo. El juego del Calamar, por caso, fue visto en octubre en 83 países diferentes.

El resto de las series de ranking

En el segundo lugar de esta lista se encuentra la mencionada serie Las cosas por limpiar. La miniserie de 10 episodios, interpretada por Margaret Qualley, narra la historia de una joven madre que huye de su marido golpeador y abusivo y consigue trabajo como empleada doméstica para sobrellevar su desesperante situación.

El thriller psicológico estrenado a madiados de octubre quedó en el tercer puesto de las producciones más vistas durante ese mes a nivel mundial JOHN P. FLEENOR/NETFLIX - YOU_JPF_120320_0036

Otro de los probados éxitos de Netflix que se ubicó esta vez como la tercera realización más vista de la plataforma es la tercera temporada de You. El thriller psicológico que se centra la intrincada historia de amor entre Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti) y exhibe un clima de sensualidad en un trasfondo de crímenes y obsesiones, arrancó con suceso su tercera entrega, aunque no fue suficiente para estar al tope de la lista de las producciones más vistas.

Sex Education, en tanto, ocupa el cuarto puesto en este ranking elaborado por FlixPatrol. El quinto lugar es para la producción mexicana La venganza de las Juanas. Y completan el decálogo de producciones más vistas a nivel global las siguientes series: My Name, El Caso Hartung, El amor es como el Cha-cha-cha, Alice in Borderland y Locke & Key.

Como detalle curioso, y algo que habla del auge de las producciones surcoreanas, hay que decir que de ese país provienen tres de las diez series de este importante ranking. Además de El juego del calamar, que lidera la lista, son originadas en Corea del Sur las producciones My Name y El amor es como el Cha-cha-cha.