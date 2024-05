Germán Tripel reveló por qué echaron a Milton Amadeo de Mambrú: “Una ebullición continua”

Escuchar

Mambrú fue una banda argentina compuesta por cinco jóvenes surgidos del reality Popstars, el mismo que le dio vida a Bandana. Claramente, el éxito fue absoluto y muy veloz, teniendo en cuenta que al poco tiempo de comenzar ya llenaron teatros, estadios y vendieron millones de discos; pero un día llegó una noticia que dejó a los fans decepcionados: la salida de Milton Amadeo, uno de los más queridos del grupo pop.

Mambrú, la banda que salió de Popstars en 2002

La agrupación formada en 2002 estaba integrada por Gerónimo Rauch, Milton Amadeo, Emanuel Ntaka, Pablo Silberberg y Germán Tripel. Pese a su gran éxito, la banda se disolvió en 2005, dejando un legado de canciones que aún son recordadas por sus fanáticos.

Ahora, casi dos décadas después de estos sucesos, “Tripa”, uno de los músicos que formó parte del grupo, contó la verdad sobre la sorpresiva salida de Milton Amadeo y reavivó la polémica. “Decían que no podíamos tocar a las Bandana, pero uno tocó y pasó lo que pasó. Milton no siguió con nosotros. No solo por eso, también por otras cosas que sucedían que eran una ebullición continua. Éramos cinco pibes de 20 años”, lanzó el artista en diálogo con Intrusos (América TV) en referencia al romance que vivió el joven con Virginia Da Cunha.

Milton Amadeo y Virginia Da Cunha tuvieron un romance en esa época

Luego de sus declaraciones, surgió la duda de si aquel romance fue la causa del tormento. Pero este mal trago por amor no fue solo para el Mambrú, porque la cantante dio a conocer recientemente que la amenazaron con sacarla de su banda. “Ya tenían mi reemplazo. Las chicas me bancaron y esos dos años que siguieron trabajé con ese pánico de que al primer error te vas. Me quedé callada y seguí adelante y bueno... De algún modo estábamos todas sufriendo por igual. No era el sueño que uno creía. Cinco mujeres dijimos basta, no nos importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito”, sentenció.

El grupo Bandana, resultante del reality Popstar Archivo

Las Bandana se refirieron a las internas con Mambrú durante sus inolvidables shows de Vélez

Corría el año 2002 cuando se dio uno de los momentos musicales más esperados por los fanáticos: Bandana y Mambrú se juntaron para hacer dos shows en el Estadio de Vélez. Pese a la gran fiesta que se vivió, realmente las cosas no eran como parecían. Resulta que en 2018, Lissa, Lourdes y Valeria se animaron a contar la verdad sobre esos tiempos. Todo se dio en el programa NET (Telefe), lugar en el que revelaron la feroz interna.

“Se junta Mambrú de nuevo y les proponen hacer un show juntos...”, sugirió Germán Paoloski, a lo que Lourdes no se guardó nada y lanzó: “Hay una interna ahí. Gustavo Yankelevich tenía miedo de que haya conflicto con las fans de Mambrú y tuvimos que cantar primero. Tuvimos que ser soporte de Mambrú, ¡qué valor! Nosotras veníamos remándola ya hace tiempo. Eso me quedó acá (señalándose la garganta), los quiero, todo bien, pero entonces llega la noche”.

Mambrú y Bandana Archivo

En esa misma línea, Gastaldi sumó: “Nos parecen todos re talentosos, los admiramos, todo perfecto. Pero no lo volveríamos a hacer. Fue impresionante, pero no. Ese día fue un 80 por ciento Bandana y un 20 por ciento Mambrú”.

LA NACION