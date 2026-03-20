Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana XL

Después de un fin de semana con altas temperaturas que invitaban a pasar los últimos días del verano en la playa, pileta o cerca de algún río, junto con el otoño llegó un fin de semana XL acompañado de algunas precipitaciones. A raíz de esto es que para los próximos cuatro días, la idea de quedarse en casa y disfrutar del mejor contenido de Netflix se presenta como el plan más tentador.

En ese sentido, te traemos el ranking de las mejores series y películas para que elegir qué ver no termine dándote dolor de cabeza.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Esa noche (2026)

Suspenso/Crimen. Mientras disfruta de unas vacaciones familiares en la República Dominicana, Elena atropella accidentalmente a un hombre. Sus hermanas, Paula y Cris, deberán decidir cómo afrontar la situación ante la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel. Duración: seis episodios. Ver Esa noche.

Esa noche, tráiler oficial

2. STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (2026)

Animación/Acción. En el Viejo Oeste americano de finales del siglo XIX, la Steel Ball Run, una brutal carrera de caballos a través de todo el continente con un premio de 50 millones de dólares, atrae a competidores de todo el mundo. Johnny Joestar, un exjockey paralítico con un pasado trágico, se une a la competición junto al excéntrico Gyro Zeppeli, maestro del misterioso arte del Spin. Lo que empieza como una prueba de resistencia y ambición pronto se convierte en un viaje peligroso donde se entrecruzan conspiraciones políticas, batallas que desafían la lógica y un destino que va mucho más allá de la meta final. Duración: por ahora estrenó un episodio. Ver STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure.

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure trailer, tráiler

3. Amor y muerte (2023)

Suspenso/Drama. Dos parejas religiosas disfrutan de la vida familiar en un pequeño pueblo de Texas hasta que alguien toma una hacha. Duración: siete capítulos. Ver Amor y muerte.

Amor y muerte, adelanto

4. Emergencia radioactiva (2026)

Basada en hechos reales/Drama. Basada en el accidente real del Cesio-137 ocurrido en Goiânia (Brasil) en 1987. La catástrofe comienza cuando se abre una máquina de radioterapia en un depósito de chatarra, que esparce el material radiactivo Cs-137 por toda Goiânia. Mientras el material cambia de manos, científicos y médicos inician una carrera contrarreloj para rastrear la contaminación y evitar que un desastre radiactivo se cobre innumerables vidas. Duración: seis episodios. Ver Emergencia radioactiva.

Emergencia radioactiva, tráiler

5. Un lugar para soñar 7 (2026)

Romance/Drama. Esta séptima temporada de la serie sigue a Mel y Jack en su proceso de adaptación a la vida de recién casados y en la búsqueda de formar una familia por medio de la adopción. A su vez, surgen tensiones del pasado y nuevos conflictos que amenazan con su estabilidad en Virgin River. Duración: siete temporadas. Ver Un lugar para soñar.

Un lugar para soñar, temporada 7, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El Gran George Foreman (2023)

Deportes/Drama. Después de una infancia pobre, Foreman canaliza su ira para convertirse en un medallista olímpico y campeón mundial de peso pesado, seguido de una experiencia cercana a la muerte. Duración: 2 h 9 min. Ver El Gran George Foreman.

El Gran George Foreman, tráiler

2. Máquina de guerra (2026)

Acción/Ciencia ficción. Durante la etapa final de selección del Ejército de EE. UU., el entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable. Duración: 1 h 49 min. Ver Máquina de guerra.

Máquina de guerra, tráiler

3. Un destino en Corea (2026)

Drama/Inmigración. Una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu, en India, se muda a Corea del Sur, el país de sus sueños, pero le cuesta abrirse camino en una tierra extranjera. Duración: 1 h 53 min. Ver Un destino en Corea.

Un destino en Corea, tráiler

4. El vendedor de sueños (2016)

Drama. Un mendigo consigue salvarle la vida a Julio César, un famoso psiquiatra que se había puesto al borde de un rascacielos para suicidarse. El misterioso salvador se presenta a sí mismo como “El vendedor de sueños”, y llama la atención de todo el mundo que lo conoce. De hecho, llega a convertirse en todo un “influencer” del mundo moderno después de viralizarse un video suyo en una plaza pública. Poco a poco, más y más gente lo busca para que les muestre sus enseñanzas sobre la vida, la muerte, la familia, las posesiones y el perdón. ¿Quién es ese mendigo? ¿Qué lo llevó a seguir esa vida? Duración: 1 h 36 min. Ver El vendedor de sueños.

El vendedor de sueños, tráiler

5. Doble riesgo (1999)

Crimen/Misterio. Tras ser encarcelada erróneamente por la muerte de su esposo, una mujer planea vengarse al enterarse de que él aún vive. Duración: 1 h 45 min. Ver Doble riesgo.