La comediante cuestionó alguna de las medidas implementadas ante la pandemia de coronavirus Crédito: Instagram @florimontegladys

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 14:55

Con más de 140 días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia de coronavirus, muchas actividades y profesiones han quedado paralizadas. Es el caso de muchos artistas. En este sentido, la comediante Gladys Florimonte (62) cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno, reclamó una ayuda económica para los actores y reveló que no descarta irse del país.

Radicada en Villa Carlos Paz desde junio, Florimonte fue entrevistada en vivo por Juan Pablo Godino en la cuenta de Instagram de Primicias Ya. En diálogo con ese portal, la actriz y comediante dio varias definiciones sobre los efectos colaterales de la cuarentena, en especial los que afectan a su actividad.

"Nosotros los actores tenemos que reinventarnos. Si bien a mí esto del streaming no me va, hay que ver cómo sale", adelantó, en relación con Zulma en cuarentena, el espectáculo online que realizará junto a Mudo Esperanza y Victoria Otero este 22 de agosto. Tras publicitar su show, la actriz le envió un mensaje al Gobierno.

"Ojalá que el Gobierno se ocupe de nosotros, ya que dicen que no somos esenciales, pero yo creo que somos esenciales. Debe haber un protocolo para que nosotros podamos actuar. Ahora se vendrá la temporada y nosotros vivimos de eso. Yo tengo algunos proyectos que están todos ahí a la espera de saber qué va a pasar. Estamos de cuarentena en cuarentena y esperamos una solución", sostuvo. "Hay actores que no tienen ni un plato de comida, no es justo. Ni el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) les dieron porque no tenían ni el Monotributo. La Sociedad Argentina de Actores está partida, ¿entonces qué nos queda para nosotros? Necesitamos trabajar. Algunos tuvieron la suerte de laburar todo el verano y poder aguantar unos meses, pero ¿hasta cuándo?", se preguntó.

Florimonte remarcó que, a diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, los actores cordobeses reciben un subsidio de $20.000. Con un tono de enojo y fastidio, la actriz cargó contra el Gobierno nacional y aseguró que evalúa emigrar. "Yo voté a este Gobierno y obvio que estoy a favor del cambio, pero para nosotros nada. Es horrible que después de tanto tiempo, tenga ganas de irme a otro país. Acá no se puede hacer nada. No tenemos nada, no nos dan nada. No te dan ni un subsidio, ¿qué hacés?", se quejó.

Sobre la cuarentena, que ya acumula nueve extensiones desde que fuera dispuesta en marzo, Florimonte remarcó que en un principio consideraba que era una medida adecuada, pero que se hizo insostenible luego de casi cinco meses. Consultada por el lugar que elegiría para radicarse, la comediante no descartó que podría ser en la otra orilla del Río de la Plata. "Quiero a la Argentina, quiero a mi país ¿por qué me tengo que ir? Me podría ir a Uruguay, donde tengo unos primos y estar con ellos allá. No me siento libre en Argentina, y eso que acá en Córdoba hay mucha flexibilización. En Buenos Aires la situación es un desastre y está todo el mundo afanando. Le pagás 25 lucas a los presos y a los actores nada. Es una cosa de locos", cuestionó.

Hacia el final de la entrevista, expuso que más allá de los cuidados que deben extremarse en medio de la pandemia, prefiere poder trabajar para no tener que afrontar dificultades económicas como las que vive. "Yo entiendo que hay que cuidarse, que el virus está, pero tampoco la locura. No se puede aguantar seis meses y que no te den ni para la comida. O me muero de hambre, o del coronavirus. Pero prefiero ir a laburar y que sea lo que Dios quiera", concluyó.