Gonzalo Valenzuela hizo polémicas declaraciones sobre la “mano de Dios” de Maradona y le llovieron las críticas

Gonzalo Valenzuela, conductor del streaming Quizá no sea nada (PorcelTV), habló acerca de la sociedad argentina y la caracterizó como “tramposa”. Incluso, puso de ejemplo a su hijo Silvestre Valenzuela, que tuvo con Juana Viale -además de Ringo y Alí-, ya que lamentó que le costaba explicarle cómo es el ser argentino. De inmediato sus palabras se volvieron virales y los usuarios no lo perdonaron en las redes sociales.

Todo comenzó cuando le consultaron por el gobierno de Javier Milei. Ante eso, el actor se mostró a favor del mandatario y justificó que el pueblo argentino lo haya votado para “traer orden” y “sacarnos de ese hoyo” económico en el que se encontraba el país.

El actor chileno aseguró que la "trampa" se volvió un cáncer en el país y que Javier Milei vino para poner orden (Fuente: Quizá no sea nada)

“Además de la economía, hizo un trabajo social de volver a levantar la cabeza y rayar la cancha, porque si no está todo permitido en Argentina”, empezó Valenzuela y enseguida basó su discurso: “Eso viene desde [Diego Armando] Maradona. Para mí es el gran ejemplo. Él saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar la pelota con las manos y le pusieron ‘la mano de Dios’. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino”.

Pronto agregó: “Esa cosa es un cáncer social, yo no sé. Yo me pregunto: ¿cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘la mano de Dios’. Y que un Presidente de la República [Néstor Kirchner], que no pasó ni con Julio César en la historia universal, que le pase el bando a su esposa [Cristina Fernández] y que a ella todo el mundo la aplauda y nadie diga nada… Y ahí empieza una cosa social que creo que la gente ya no podía más”.

Por último, volvió a elogiar al actual Presidente argentino: “Creo que Milei tiene la idea o él presentó esta política de que iba a poner cierta regla y orden… Por eso creo que fue más votado, aunque jamás se imaginó nadie que la Argentina iba a salir de ese nivel de inflación y que iba a salir de ese hoyo en el que siempre estuvo”. Y remató: “Pero sí que hubo un orden”.

Gonzalo Valenzuela criticó a la Argentina y los usuarios no se lo dejaron pasar en las redes (Fuente: Instagram - @okguillebarrios)

A pocas horas de emitirse el programa de streaming chileno, ese fragmento en particular ganó preponderancia en nuestro país, donde los usuarios en las redes sociales no le dejaron pasar a Gonzalo Valenzuela sus dichos sobre Maradona y nuestra identidad.

“Acá en Argentina a la trampa le decimos ‘viveza criolla’. Está muy normalizado, pero no nos importa”; “Andá máquina, nadie te detiene”; “Le diría que estudie historia para saber desde cuándo viene la impunidad en toda América”; “Esa mujer [por Cristina Fernández] fue votada por la mayoría. ¿Dónde está lo raro? “; “La verdad que en algo te tengo que dar la razón, está todo permitido. Te permitieron laburar como ‘actor’, ahí le erramos y después de escucharte hablar le erramos feo, feo” y “‘La mano de Dios’ o ‘The hand of God’ se le tituló en Inglaterra y en todo el mundo, no fue algo que tituló un ‘argentino’”, fueron algunas opiniones en cuestión que contrariaron con los dichos de Valenzuela.