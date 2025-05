Tras años enemistados, Georgina Barbarossa y Pepe Cibrián se reconciliaron: “Las vueltas de la vida”

Las reconciliaciones son motivo de celebración. En este caso, la de una amistad de cuatro décadas que pasó los últimos tres años fracturada. A mediados de 2022, entre opiniones cruzadas, entredichos y traiciones, Georgina Barbarossa y Pepe Cibrián Campoy le pusieron punto final a su entrañable relación y dieron cuenta de que las posibilidades de recomponer el vínculo eran escasas. Sin embargo, el tiempo cura muchas cosas y, en su caso, ayudó a sanar heridas. El viernes, la conductora y el productor se reencontraron y confirmaron que volvieron a ser amigos: “¡Siempre el amor es más fuerte!“.

“¿Con quién estoy? ¿A dónde está el nene? ¡Acá está!“, dijo Georgina Barbarossa en un video que subió a Instagram. Estaba sentada en la mesa de un restaurante y cubría con una servilleta a la persona que estaba a su lado. Cuando quitó la tela blanca se pudo ver que su acompañante era nada más y nada menos que Pepe Cibrián. La escena sorprendió a todos, puesto que entre besos, abrazos y fotos, anunciaron su reconciliación. ”Bueno ¿vieron? Las vueltas de la vida“, comentó y el productor agregó: “Tantas vueltas nos ha dado la vida, gente”.

Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa se reconciliaron tras casi tres años de enemistad (Foto: Instagram @geobarbarossa)

“Esta pelea es la última porque ya no nos queda más tiempo, ya en el geriátrico”, afirmó Barbarossa, y ambos expresaron la “alegría” que les generó hacer las paces. “¡Reconciliados! ¡Siempre el amor es más fuerte! ¡Te amo mi Pepi!“, escribió la conductora y le extendió su especial agradecimiento a Ezequiel Frezzotti, esposo de Cibrián por hacer posible el reencuentro.

El director y la conductora salieron a cenar e hicieron las paces (Foto: Instagram @pepecibrianc)

“Juntos otra vez, hasta la próxima”, expresó el director teatral en sus redes sociales y evidenció su amor por Barbarossa a quien definió como una “hermana de la vida”. Asimismo, también le agradeció a su marido por concretar la reunión. “Gracias a mi amor por haber logrado reencontrarme con uno de mis grandes amores de la vida. Ya estamos grande mi amada Georgina, vale la pena vivir lo que nos queda juntos como hace 44 años”, escribió.

Varias personas celebraron en las redes el reencuentro de los amigos (Foto: Instagram @pepecibrianc)

El reencuentro llenó de felicidad a los usuarios de Instagram, quienes en la publicación expresaron: “¡Qué lindo verlos juntos!”; “No pueden ser más lindos” y “Que hermoso verlos juntos, Georgina siempre hablo maravillas de Pepe y su familia. Se nota el amor”. A su vez, Anamá Ferreira sumó: “Qué lindo ver a mis amigos amigados de vuelta, Dios los bendiga”.

Ezequiel Frezzotti, esposo de Cibrián fue el encargado de coordinar la cena que reunió a los amigos (Foto: Instagram @pepecibrianc)

La pelea de Cibrián y Barbarossa se remonta a junio de 2022. Todo comenzó cuando la conductora no asistió a la fiesta que hizo el director para celebrar su amor con su pareja de ese momento, Nahuel Lodi. Esto llamó considerablemente la atención no solo por su amistad de 40 años, sino porque además ella fue la madrina del compromiso. Originalmente, se iban a casar legalmente, algo que al final no sucedió.

¿Qué pasó? La actriz se mostró su desacuerdo con el casamiento y expresó su temor porque Lodi pudiera aprovecharse económicamente de Cibrián. A él esto no le gustó nada y la sacó de la lista de invitados. Aunque al final ella pidió disculpas públicas por sus dichos, Pepito afirmó que se sintió traicionado y que no había “reconciliación posible”. Después de casi tres años distanciados, ahora dejaron las diferencias de lado y apostaron nuevamente por su amistad.