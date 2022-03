Graciela Alfano acusó a Carmen Barbieri de intentar robarle un novio: “Hablaba en privado”

En los últimos días, Carmen Barbieri reveló que, tiempo atrás, Jorge Rial la echó de América TV. “En ese momento, estaba Viviana Canosa en otro canal compitiendo con Intrusos. Yo le dije a Luis Ventura y a Marcela Coronel: ‘¿Cómo se sienten que la Canosa le está llevando un punto arriba?’. Cuando vino la maquilladora, me dice: ‘No sabés los gritos’. Y yo dije: ‘¿Qué, me va a echar?’. Él manejaba la parte artística del canal en ese momento. Y me dijo: ‘Peor’. Mi programa salía en Fitz Roy y me mandaron a hacerlo a Gorriti y después a La Plata. Y yo no podía ir hasta allá todas las mañanas. Después, me sacaron el camarín y me cambiaba en el baño del bar de enfrente. Fue una forma de sacarme de encima elegantemente”, evocó.

Barbieri recordó la historia a raíz del conflicto de Pampito, el columnista de su programa Mañanísima, con el propio Rial, quien lo tildó de acosador por investigar su separación de Romina Pereiro. Al respecto, la conductora dijo con picardía: “Parece que Jorge no está acostumbrado a que hablen de su vida. Él está acostumbrado a hablar de los demás, pero no que hablen de él”.

Graciela Alfano y Matías Alé juntos, otras épocas...

En ese contexto, el conductor de Socios del Espectáculo (eltrece), Adrián Pallares, les preguntó este martes a sus compañeras de programa si alguna de ellas había tenido problemas personales o profesionales con Carmen Barbieri. Inmediatamente, Graciela Alfano, columnista del programa, respondió sin dudarlo: “A mí me quiso sacar a Matías Alé. Hablaba en privado a la vuelta de mi casa en un locutorio con ella”. La exmodelo y vedette estuvo en pareja con el actor entre 1999 y 2008. En tanto, la periodista Mariana Brey acotó que él “hablaba con todos” y le bajó el precio a las charlas telefónicas de su ex con la capocómica.

Por su lado, Paula Varela reveló: “A mí se me fue de un móvil. Se enojó con una pregunta ‘pavota’ del Bailando y se fue por Olleros buscando un taxi. Tuvimos que volver. Todo grabado. La seguía a todos lados”. Asimismo, la periodista Mariana Brey develó algo que sucedió con la conductora en un programa del que participaba: “Yo he tenido muchas idas y vueltas, ya ni me acuerdo bien por qué, pero un día, estaba tan nerviosa con mi presencia, que le dije si querés me voy. Se la bancó”. Por último, la columnista Karina Iavícoli explicó que ella también se peleó con Carmen Barbieri, pero que ya “está sanado” y que ahora “la ama”.