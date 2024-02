escuchar

Nicole Denise Cucco, popularmente conocida como Nicki Nicole, confirmó su separación de Hassan Emilio Kabande Laija, tal como se hace llamar el artista “Peso Pluma”. ¿El motivo? Se viral un video en el que el artista mexicano caminaba de la mano con otra mujer. Tras el descargo que protagonizó la intérprete de “Dispara”, circuló un video en las redes sociales en las que apareció junto a un misterioso hombre. Las especulaciones no tardaron en llegar y se presumió que se trataría de su nueva pareja e incluso llegaron a advertir que la rosarina habría sido infiel en primer lugar.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, expresó Nicki Nicole a través de sus Stories de Instagram, donde acumuló más de 21 millones de seguidores. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo, ahí, no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”, señaló a sus admiradores, al referirse al video en el que apareció Peso Pluma junto a una mujer de la mano.

La confirmación de Nicki Nicole de su ruptura con Peso Pluma

Nicki Nicole y Peso Pluma blanquearon su relación hace pocos meses y se mostraron muy unidos y cómplices entre sí. Hasta que, la noche de la celebración del Super Bowl, el mexicano fue captado mientras caminaba de la mano con otra persona. Tras el escándalo, se viralizó un video de la artista rosarina en el aeropuerto, que generó un debate entre los fanáticos de ambos.

“¿Ella fue infiel primero?”, expresaron los usuarios, al circular el clip en el que Nicki Nicole aparece a la salida del aeropuerto, al lado de un joven que empuja el carrito de las valijas y, cuando una fan llama su atención, quita la mano del montón de equipaje. Según algunos, estaban agarrados de la mano. Otros salieron en defensa de la artista.

“Están haciendo ver a Peso Pluma como el malo en una historia mal contada”, expresó uno. “VAR. No le está agarrando la mano, es la manija de su valija”, advirtió otro.

Quién es el hombre con el que Nicki Nicole apareció a la salida del aeropuerto

El hombre en cuestión se trató de Matías Santoro, el manager de la artista de fama internacional, que cuenta con casi 29 mil seguidores en Instagram. Tanto la artista como su representante evidenciaron mantener una muy buena relación, de cercana amistad, a través de sus dedicatorias en las redes sociales como muestras de apoyo.

Matías Santoro y Nicki Nicole mantienen una buena relación Instagram: matt_santoro

Otro usuario fanático de la cantante rosarina destacó la actitud tanto de Nicki Nicole como de Peso Pluma en sus acciones. “Ella va con perfil bajo en un aeropuerto y, cuando se da cuenta de que la graban, pone cara de sorprendida y suelta al hombre con el que va agarrada. Toma distancia, pero se ve nerviosa”, señaló.

Con respecto al artista mexicano, apuntó: “Peso Pluma va con tres guardaespaldas, mientras se abre camino en el Casino del Wynn Hotel de Las Vegas, llamando toda la atención posible”.