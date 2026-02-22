Cómo será el comienzo de Gran Hermano en dos galas

El regreso de Gran Hermano ya tiene fecha y formato definidos. La edición 2026, titulada Gran Hermano: Generación Dorada debutará el lunes 23 de febrero a las 22:15 por Telefe y marcará los 25 años del reality en el país con cambios estructurales en el juego y en la casa. La principal novedad estará en el arranque: el ingreso de los participantes se dividirá en dos galas consecutivas.

El lunes 23 ingresará el primer grupo de concursantes a la casa. Al día siguiente, el martes 24, entrará el resto del plantel que completará la nómina definitiva de jugadores. La estrategia apunta a generar expectativa durante 48 horas consecutivas y potenciar el impacto inicial en televisión y plataformas digitales. Cada noche permitirá conocer en detalle los perfiles, las historias personales y las primeras impresiones entre los participantes.

A diferencia de otras ediciones, esta temporada no dará margen para la adaptación. La primera gala de nominación se realizará el miércoles 25 de febrero, apenas dos días después del estreno. Con esta decisión, la producción elimina el período habitual de “convivencia tranquila” y obliga a los jugadores a diseñar estrategias desde el minuto uno. Además, se incorporará un nuevo sistema de votación en el confesionario, cuyos detalles aún no fueron revelados.

La vivienda también fue sometida a una transformación integral. El cambio más visible será en el exterior: la clásica pileta fue reemplazada por una playa artificial, lo que modificará el uso del espacio común y la dinámica de convivencia. En el jardín se sumará una estructura denominada “La Puerta Roja”, que funcionará como herramienta clave para desafíos, giros inesperados o posibles ingresos sorpresa. Según adelantaron desde las redes oficiales del programa, allí “pasarán muchas cosas”.

El ciclo volverá a estar conducido por Santiago del Moro, quien encabezará las galas en vivo y los momentos decisivos del reality. La emisión principal se verá de lunes a jueves a las 22:15 por Telefe, mientras que el seguimiento 24 horas estará disponible a través de DirecTV Go (DGO). También se podrá ver en simultáneo y a demanda en Max.

La experiencia multiplataforma se completará con transmisiones especiales en YouTube y Twitch, donde figuras como La Tora y Fefe Bongiorno liderarán el espacio Streams Telefe con reacciones en tiempo real.

