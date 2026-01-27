Gran Hermano confirmó su fecha de estreno y esto es todo lo que hay que saber: participantes famosos y una casa renovada

Empieza la cuenta regresiva para Gran Hermano 2026 (Telefe), puesto que se confirmó la fecha de estreno. Este se diferenciará de otros años porque tendrá el formato “Generación Dorada”, además de sorpresas especiales para celebrar los 25 años del reality en la Argentina. La conducción estará a cargo nuevamente de Santiago del Moro, quien adelantó que será “una edición picante” y que tendrá una casa totalmente renovada. A continuación, todo lo que hay que saber sobre el regreso de la casa más famosa del país.

¿Cuándo arranca Gran Hermano?

Gran Hermano Generación Dorada

Este lunes 26 de enero llegó el anuncio oficial que confirmó que el estreno de Gran Hermano Generación Dorada está previsto para el lunes 23 de febrero de 2026.

Luly Illbele fue la encargada de compartir la noticia en Telefe Noticias. “La expectativa es total, hay muchísimo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos y los castings; ya se están seleccionando a los participantes. La producción está trabajando no solo en la casa, que va a estar completamente renovada, sino que también ya están seleccionados los participantes. Esta generación dorada va a dar que hablar”, dijo la periodista.

Por su parte, el mismo Del Moro compartió en su cuenta de Instagram la confirmación de la fecha de estreno del reality con diferentes posteos e historias.

Qué es la Generación Dorada

Gran Hermano: Generación Dorada

Se trata del nombre que se le dio a la 13° edición del programa, la cual promete ser una especial que buscará renovar el formato y celebrar el aniversario 25° del reality en el país, que tuvo su primer programa en 2001. Para conmemorar sus ediciones pasadas, se anticipa que varios exparticipantes harán apariciones. Asimismo, no se descarta que el Mundial de Fútbol, que será transmitido por Telefe, tenga un papel importante este año en el programa.

Por otro lado, el elenco será diferente este año. Además de personas totalmente anónimas que serán seleccionadas para entrar a la casa más famosa del país, se sumarán figuras reconocidas del entretenimiento, redes sociales y medios que sean funcionales a la competencia. El pasado 16 de diciembre empezó el casting abierto presencial para quienes estuviesen interesados en ingresar al certamen. En las redes se viralizaron las imágenes de las largas filas y todas las personas esperando para entrar al programa. De todos modos, aún sigue el proceso de selección.

Siguen los castings para entrar a Gran Hermano

A su vez, el número de hermanitos se espera que sea mayor que en cualquier otra edición. Santiago del Moro anticipó que podría haber más participantes, aunque descartó cifras exageradas y negó la presencia de famosos confirmados hasta el momento.

Cuál es el premio de Gran Hermano: Generación Dorada

Hasta el momento, solo se conoce de cuánto es el premio para quien apague las luces de la casa de GH este año. Este será de 70 millones de pesos, una vivienda, un año de cerveza gratis Amstel y una moto de Motomel.

Cabe aclarar que el dinero será invertido en Mercado Pago. De esa forma, puede ser aún mayor el dinero que se lleve el ganador. De referencial, Tato Algorta se ganó en la última edición más de 84 millones de pesos; el premio base también fue de 70 millones de pesos, pero aumentó con los intereses al haber sido invertido en la billetera virtual.

Los otros finalistas también tendrán premios, pero serán menores. En los últimos años hubo cierta controversia en lo que recibieron los finalistas que no ganaron en las últimas ediciones, puesto que era menos de lo que se esperaba.

Quiénes serían los participantes famosos

Por el momento, aún no se confirmó quiénes serán los hermanitos que participarán de Gran Hermano: Generación Dorada. Sin embargo, hay algunos rumores sobre quiénes podrían estar incluidos en esta edición.

Alex Caniggia podría ser uno de los famosos que participe de Gran Hermano: Generación Dorada Instagram @alexcaniggia

Uno de los candidatos que tendría todos los números para ingresar es Alex Caniggia, quien hace unas semanas lanzó una encuesta en sus redes sociales y recibió un apoyo masivo de sus seguidores. El hijo de Claudio Pol Caniggia no es desconocido de los realities, puesto que formó parte de Bailando por un sueño, MasterChef Celebrity, El Hotel de los Famosos, entre otros formatos. Suele ser muy controversial, pero también consigue mucha adhesión del público por su carisma.

A fines de diciembre, Yanina Latorre compartió en su programa información sobre la posible participación de Cannigia en Gran Hermano, junto a otros dos famosos: la figura de los 90s Samantha Farjat y Kennys Palacios, el peluquero de Wanda Nara. Aunque no estaban confirmados, la conductora de SQP adelantó que avanzaron en el proceso de selección y hasta se habrían realizado los estudios médicos previos.

Brian Sarmiento tiene grandes chances de formar parte de Gran Hermano Generación Dorada

Por otro lado, en los últimos días se filtró que otro de los posibles competidores de este año sería Brian Sarmiento, exjugador de fútbol, con pasado en Racing, Banfield, Newell’s Old Boys, entre otros equipos. Tras retirarse de la actividad profesional en 2023, mantuvo un perfil alto en las redes sociales al crear la frase “Tamo’ activo”, que lo acompañó en el final de su carrera y lo llevó a crear un emprendimiento con ese nombre.

En tanto, se viralizó en las últimas horas un video de Zoe Bogach llorando desconsoladamente ante la posibilidad de la presencia de su exnovio, Manuel Ibero, en esta nueva edición. A través de su cuenta de TikTok, la exparticipante de GH expresó que tiene “muchísima bronca y muchísima ansiedad” por esta situación. “El chabón va a entrar igual porque es lo que garpa”, aseguró. Durante su participación en el reality show, ella siempre se mostró fiel a su pareja y hasta contó que tenía un acuerdo recíproco para que no estén con otras personas, pero al salir descubrió que le había sido infiel en reiteradas ocasiones y terminaron su relación de la peor manera.

Zoe Bogach justificó su descargo viral contra Manuel Ibero

Cómo quedó la casa nueva de Gran Hermano

En sus redes sociales, Santiago del Moro confirmó que habrá modificaciones en la casa, aunque dentro de los estrictos parámetros del formato internacional: “Va a haber cambios, va a haber nuevos tópicos y cosas que van a modificar la funcionalidad de la casa”. De todos modos, evitó dar detalles sobre la naturaleza de las nuevas intervenciones.

Gran Hermano Generación Dorada

Desde Telefe Noticias informaron que en lugar de la pileta habrá una playa. También se le sumarán más habitaciones ―puesto que se espera que haya más hermanitos este año― y el confesionario estará completamente renovado.