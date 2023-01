Gran Hermano, en vivo: ataques de llanto, acusaciones cruzadas y nuevas estrategias, así está el clima en la casa tras la eliminación de Thiago

escuchar

18:05 | Julieta rompió en llanto debido a una fuerte angustia y Alfa se acercó a consolarla

Julieta Poggio atraviesa un momento delicado del que no puede revelar frente a las cámaras y es por ello que no aguantó su angustia y rompió en llanto cuando Walter “Alfa” Santiago le acercó unos chocolates. Si bien la actriz aseguró que hablará con la psicóloga, el participante le dijo: “Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo te quiero. Te adoro como si fueras una hija. Aunque yo no sea tu papá y no tenga ningún lazo con vos, si vos necesitás alguien que te escuche, yo te puedo entender”.

Julieta tuvo una desgarradora charla con Alfa (Captura video)

17:45 | Alfa soñó que Carmen Barbieri se moría y la conductora se escandalizó

Hace días Walter “Alfa” Santiago soñó que Carmen Barbieri se moría. Resulta que la conductora estuvo descompuesta y encendió las alarmas. En medio de su mejoría, y ya desde su programa Mañanisima (Magazine) sentenció: “Si gana [el concurso], le hago un juicio porque le saco la plata. Mentira, pero es muy desubicado lo que dijo. Él tiene un contacto fuera con alguien. Porque, ¿cómo sabía que yo estaba descompuesta? Qué evidente”.

Carmen Barbieri apuntó contra Alfa de Gran Hermano.

16:55 | Thiago reveló por qué quería irse de Gran Hermano

Thiago Medina estuvo presente en El Debate (Telefe) de este lunes y se refirió a un tema sensible para él. Reveló por qué le pidió a sus compañeros que lo nominen. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos”.

Thiago reveló por qué se queria ir de la casa de GH

LA NACION