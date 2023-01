Gran Hermano: la furiosa reacción de Romina contra Santiago del Moro por la falsa salida de Alfa de la casa

escuchar

En Gran Hermano (Telefe), cada privilegio tiene un precio. Walter “Alfa” Santiago, uno de los participantes más polémicos, pidió un regalo para su cumpleaños y la producción le ofreció un reto a cambio: tuvo que fingir ante sus compañeros que abandonaba el reality. Así, preparó sus valijas durante la tarde y esperó el comunicado de Santiago del Moro: “Ya hablaste con GH, así que cuando quieras, agarrá tus cosas y estás fuera”, sentenció el conductor. Sin embargo, cuando se supo que todo se trató de una puesta en escena, Romina tuvo una furiosa reacción.

Mientras Alfa mientras agarraba su valija y se acercaba a la puerta de salida, el resto de los jugadores lo siguieron. Romina se puso muy mal y empezó a llorar. “¡No me mientas, bol***! Vos siempre me hablaste cuando yo estaba mal y me decías que no me tenía que ir, que me quedara por mis hijas. Te vas a arrepentir. ¿Por qué hacés esto?, le reclamó.

ARCHIVO-. Alfa y Romina forjaron una relación estrecha dentro de la casa.

Desde el estudio de Telefe, al ver lo mal que la pasaba la concursante con el engaño, Del Moro dijo que era difícil seguir con la broma: “Si llora Romina, no puedo, chicos. Me tuve que ir en un momento porque largaba la carcajada ahí. Es por un premio, a ver si lo puede sostener o no”. El obsequio en cuestión era una paella, vino y una película para celebrar los 61 años de Alfa.

Pese a que el engaño iba bien, algunos concursantes comenzaron a dudar. “¿Te estás riendo?”, le consultó Marcos a Walter, mientras Julieta argumentaba que no se iría sin abrazarlos. En tanto, Romina le insistía en que lo pensara, junto a Ariel.

Finalmente, Walter se giró frente a la puerta de salida del reality y dio a entender que se trataba de una broma. Ante la risa de Lucila “La Tora”, Romina quedó desconcertada: “¿Es mentira?”, expresó molesta, y rechazó el abrazo que le quiso dar el participante.

Romina entró en llanto al pensar que Alfa abandonaba la casa (Foto: Captura de video)

Cuando Del Moro apareció en la pantalla del televisor, la oriunda de Moreno se desquitó y le dejó en claro que se trató de una jugada de mal gusto: “No pueden hacer esto, posta que no. Estas bromas no se hacen, Santi, perdoname”.

Después del tenso momento, Alfa reflexionó y compartió las sensaciones que le generó su falsa salida del programa: “Estoy mal y estoy angustiado, porque hasta sentí que me iba. Si me sirvió, es para darme cuenta cómo los quiero, uno por uno a todos, hasta a Ariel”.

LA NACION