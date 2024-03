Escuchar

Lucía Maidana estuvo durante 69 días en la casa de Gran Hermano (Telefe) hasta que se convirtió en la sexta eliminada del juego, por el voto telefónico. Su paso por el reality impactó positivamente en parte de la audiencia, que fundó un club de fans en su honor y se ocupan de acompañarla en este camino que inició en la fama. Y son ellos quienes hoy pasaron al frente con una controversial denuncia por fraude, que podría generarle un problema a la producción del reality.

En 2001, luego de un éxito mundial, el formato de Gran Hermano arribó a la Argentina como una gran novedad y obtuvo los resultados de aceptación esperados. Y, desde entonces, cada emisión es un éxito pero también esta aceptación del público trae consigo diversas teorías a su alrededor; la más resonante y sostenida en el tiempo es la del presunto fraude (desde la aplicación de las reglas hasta el resultado de la votación del público).

Lucía Maidana de Gran Hermano quedó fuera del repechaje

Y es este último aspecto que ahora vuelve a posicionarse en el eje de atención debido a que recientemente se dio a conocer el accionar judicial que iniciarán las fanáticas de Lucía Maidana, quienes denunciarán un presunto fraude que se habría cometido en la votación de Gran Hermano por el repechaje, el pasado 26 de febrero, donde los exparticipantes compitieron por el reingreso a la casa. Finalmente, Joel, Catalina e Isabel obtuvieron este beneficio tras el voto telefónico.

“No concordaban los votos que habían puesto y los porcentajes que tenía la participante y que dijo Santiago del Moro. Santiago dijo que había una cantidad de 3 millones y medio de votos y esta Asociación hizo un total de 700 mil votos, por ende el porcentaje de Lucía no coincide, porque salió sexta”, detalló Pepe Ochoa en LAM (América) el miércoles por la noche.

En la misma línea, el periodista indicó que esta “Asociación” presentó dos cartas documentos. La primera es intimando a Carla Mezzini, la escribana de ese momento, quien ratificó los resultados que se expusieron en pantalla; y la segunda a Kuarzo y a Telefe, en las cuales piden que se esclarezcan las actas protocolizadas, la escritura pública firmada y el conteo de votos. “De no presentar esto, podría ir a mayores y ser fraude”, explicó el periodista sobre el proceso que podría desarrollarse en caso de cumplirse con esta primera instancia judicial.

Puntualmente, las denunciantes sostienen que “invirtieron 9 millones de pesos en un total de 750 mil votos para que Lucia ingrese a la casa”. Pero al momento de anunciar los resultados, Santiago del Moro aseguró que se había recolectado un total de tres millones de votos y esto representarían un resultado de 20% para la joven, puntaje que le habría dado el reingreso al juego, lo que no sucedió.

Con esta presentación, las fanáticas buscan saber la verdad y en caso de haber algún error, conocerlo. Por supuesto que esto no incidirá en las acciones llevadas a cabo y no se traduce en un reingreso a la casa, pero sí para conocer el trasfondo de la situación. Por el momento, desde la producción del ciclo no realizaron declaraciones al respecto.