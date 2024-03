Escuchar

“¿Te pensás que no me doy cuenta?”, preguntó Juliana “Furia“ Scaglione frente a cámara, pero no a cualquiera, sino a la que apuntaba directamente al teléfono rojo. Con estas simples palabras, expuso nuevamente su mente estratégica, que la coloca como una de las destacadas y más queridas jugadoras de la historia de Gran Hermano (Telefe). Luego, la jugadora explicó el por qué realizó una nueva táctica al momento que sonó el aparato y cedió su lugar para su compañero.

El martes por la noche, el teléfono rojo sonó nuevamente en la casa de Gran Hermano. Pero contrario a las veces anteriores, en las que los jugadores competían por atenderlo, se generó una especial escena al momento que Furia cedió su posición privilegiada - al ser la única que deambulaba cerca del aparato - a Martín “Chino” Ku para que ejecute la acción. “Vení, vení, atendelo”, fueron sus palabras precisas.

Furia decidió no atender el teléfono rojo (Captura video)

Una vez que el Chino atendió el teléfono, Santiago del Moro intervino con una conexión en vivo y antes de comunicar el beneficio para el jugador, pidió explicaciones por el accionar de Furia. Sin dudarlo, ella explicó el por qué decidió no atenderlo, pese a ser la que estaba frente a él: “Supuestamente, si atiendo el teléfono puedo ir nominada y sé que él ya está nominado, también confío mucho en lo que hace”.

Respecto al cómo vaticinó que el teléfono rojo sonaría, señaló: “Me di cuenta de que la cámara estaba mirando para el teléfono. Entre y vi que estaba Damcer (Damián) en el cuarto, miro para el otro lado y dije:’ Me quedo acá, en cualquier momento suena”. Efectivamente, acertó en su especulación y finalmente fue Martín quien obtuvo el beneficio de poder sumar a un jugador nuevo o del repechaje para competir para ganar una moto. El jugador eligió a Catalina Gorostidi y el desafío lo ganó Federico Farías.