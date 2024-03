Escuchar

El amor dice siempre presente en la casa de Gran Hermano (Telefe), temporada tras temporada. En esta edición, pese a lo que se creía hasta el momento, finalmente los jugadores comenzaron a formar vínculos más allá de las amistades.

Primero fueron Alan y Sabrina, luego Denisse y Bautista, y en las últimas semanas, Mauro y Furia. Pero ahora, una nueva pareja que se ha formado inesperadamente: Nicolás y Florencia. Todo comenzó cuando, durante un juego, los hermanitos se dieron su primer beso. A partir de entonces, las redes sociales comenzaron el denominado shippeo y, con el paso de los días, todo fue concretándose.

Nuevo romance: dos participantes de Gran Hermano pasaron la noche juntos

Desde charlas a solas hasta pasar la noche juntos; ahora, una nueva situación evidenció la complicidad que existe entre los jugadores. Resulta que este martes durmieron juntos otra vez y, bajo las sábanas, parecería que se habrían besado. Incluso, al estar completamente tapados y no saber qué estaban haciendo, Gran Hermano tuvo que solicitarles el consentimiento.

Pese a que en el pasado se lo relacionó con Rosina, con quien también compartió charlas íntimas, caricias y abrazos, ahora el foco de atención del jugador parece haberse desviado a la rubia. Lo cierto es que toda esta situación llevó a que, en redes sociales, cataloguen a Nicolás de “lento”, por no insistir en besar a Florencia o acercarse más a ella con más frecuencia.

Además, hay que destacar que Florencia le contó a las chicas un particular detalle. Cuando ocurrió lo del primer beso, ella notó que este le corrió la cara. Más adelante, le pidió disculpas por lo sucedido y le reveló que, en realidad, era porque estaba saliendo, antes de entrar a la casa, con alguien ocho años mayor que él, a quien incluso había invitado a la tribuna del programa el día de su ingreso.

No obstante, el participante no evidenció en ningún momento que estaba en pareja, pero se cree que eso fue porque no había concretado con ninguna chica de la casa hasta la llegada de Florencia, quien parece haberlo conquistado.