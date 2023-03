Gran Hermano: Romina reveló que recibió información del juego y causó controversias

escuchar

Gran Hermano (Telefe) está a pasos de la gran final. Quedan seis participantes en juego, que se disputan su lugar entre los cuatro finalistas. Las nuevas estrategias son puestas en marcha y en medio de las especulaciones del afuera, Romina tomó gran repercusión al darse a conocer una charla con Julieta en la que indicaría que recibió información crucial con la que podría dar un giro en su participación en la casa más famosa del país.

Por segunda vez, Romina dejó expuesta a la producción de Gran Hermano. La primera vez fue cuando debía elegir a quién salvar de placa, como líder de la semana. En ese entonces, aseguró que el Gran Primo - como llaman al psicólogo que los asiste- incidió en el cambio de su decisión final. Ahora, volvió a revelar una charla con la autoridad del reality.

Romina habló sobre GH (Captura video)

“Ayer con la charla que tuve con Gran Hermano se me prendió la lamparita, cuando me dijo: ‘Que es justo que los cuatro...’ Y me quedé pensado”, fueron las palabras de exdiputada en una charla íntima con Julieta. De inmediato, la transmisión en vivo fue cortada, por lo que el contexto de las declaraciones quedaron imprecisas. No obstante, las repercusiones no tardaron en llegar.

En Twitter, el fragmento fue expuesto por los seguidores del programa y se hizo una masiva denuncia acerca de la información del afuera que podría estar recibiendo Romina, que podría direccionar sus próximos movimientos en el juego. Además, se especuló acerca de la charla, que podría ser acerca de los cuatro finalistas o las cuatro participantes que quedaron en placa.

Por el momento, la incógnita e indignación continúa. Sin embargo, tal cual como lo indica la jugadora, recibió una frase que la hizo reflexionar sobre los momentos determinantes del reality. Este domingo, un nuevo participante quedará eliminado. La disputa es entre La Tora, Julieta y Camila

LA NACION