La propuesta laboral que llevaría a Gastón Trezeguet a abandonar el país

La actual emisión de Gran Hermano Argentina (Telefe) dejó el claro que el formato es un verdadero éxito en el país, como lo es también alrededor del mundo. A la espera de la definición del juego, que ya ingresó en sus instancias finales, ya se especula con una nueva temporada en los próximos meses, aunque la confirmación oficial no llegó. Pero es el país vecino, Chile, quien se prepara para lanzar este programa que surgió como experimento social de convivencia de desconocidos y que ahora espera contar con el ícono argentino del juego: Gastón Trezeguet.

Pasaron 22 años desde que Gastón Trezeguet se volvió el participante más querido de Gran Hermano. En plena crisis económica y social del país, los argentinos encontraron en el reality aquella diversión y distracción necesitada y algunos de sus participantes lograron ganarse el cariño del público, como así también su lugar en el medio. Este es el caso del ahora comunicado. Su figura de estratega lo mantuvo en el recuerdo vivo de los fanáticos del ciclo, y también su personalidad lo llevó a ganarse un lugar en la televisión y poder mantenerse ahí.

Gastón Trezeguet fue parte de la primera edición de Gran Hermano archivo

Aunque no se consagró ganador de la emisión en la que participó, el plan de juego de Gastón lo llevó a obtener el tercer puesto y a ser considerado un especialista en el formato. Actualmente, es panelista del ciclo y sus análisis de cada estrategia generan gran repercusión, como sorpresa por el acierto de ciertos movimientos futuros de los participantes. Su trabajo traspasa las fronteras y ahora, fue su colega, Laura Ubfal quien informó que obtuvo una importante propuesta laboral en Chile.

Gastón Trezeguet recibió una importante propuesta laboral

“Te cuento una primicia que a Gastón le va a gustar, me parece, lo convocaron para hacer el Gran Hermano Chile. Vamos a ver si acepta. Sería de panelista, pero se tiene que ir a Chile. Que se mude a Chile es una muy buena noticia”, reveló la periodista en LAM (América), al tener la información exclusiva por su estrecho vínculo con el exparticipante de GH. Lo cierto es que por el momento, la decisión no fue tomada por el exparticipante, quien no dijo nada al respecto.

Por primera vez, el país vecino tendrá su versión de Gran Hermano, por lo que hay una gran expectativa por cómo será la aceptación del público. En febrero comenzó el periodo de casting para encontrar a los participantes y aún no se conoce la fecha en el que el ciclo desembarcará en la pantalla, aunque se especula que será muy pronto.

Tampoco se saben detalles de cómo será, ya que si bien la reglamentación del reality es internacional, dependiendo el país hay ciertos aspectos que son distintos. Por ejemplo, en la Argentina fueron recibidos 18 participantes, mientras que en el reciente estreno en Brasil son 22. Como así también la dinámica de la casa tiene diferencias y diversas utilidades. Lo cierto es que el acento argentino podría ser parte de esta nueva emisión. Por el momento, Gastón no se refirió al respecto.

