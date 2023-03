Gran Hermano: Rodolfo Castañares le pegó a Mora con una sandalia y los usuarios lo fustigaron en las redes

escuchar

Rodolfo Castañares Pose, que ingresó a Gran Hermano (Telefe) junto a otros familiares de los participantes para acompañar a su hijo Nacho, uno de los favoritos del certamen, recibió una catarata de críticas en las redes sociales por golpear en el hocico con una sandalia a Mora, una de las dos mascotas de la casa.

El hombre castigó a la cachorra de ese modo el viernes por la noche porque sacaba cosas del tacho de basura. Esa actitud del papá del participante fue sancionada por los usuarios, que hasta señalaron que el actor y peluquero había incurrido en un acto de “maltrato animal”.

Rodo, papá de Nacho, golpeó a Mora y los seguidores de Gran Hermano se indignaron con él

El video del momento en que Rodo se saca la sandalia y le da en el hocico al pequeño animal que enfureció a muchos fans del programa comienza cuando varios de los participantes se encuentran alrededor de la mesada de la cocina.

Los perros, Mora y Caramelo, no se ven en la escena -están tapados por la mesada-, pero sí puede verse al papá de Nacho que corre en dirección a ellos, más específicamente a la cachorrita negra. “¡Mora!”, se escucha que le grita. A continuación, se agacha y continúa reprendiendo al animal: “No. Dale, dale, dale para allá. ¡Vamos!”. Entonces se escucha a Romina que expresa: “No”, con una risa nerviosa.

Los usuarios de Twitter subieron el video de Rodo que golpea a Mora en Gran Hermano y hubo indignación entre los seguidores Twitter / @adrianabravist6

Segundos más tarde, cuando gracias a otra toma de las cámaras de la casa es posible ver a los animales, Rodo aparece de espaldas. Con una de sus sandalias en la mano, el papá del participante le pega golpecitos en el hocico a la perra, mientras repite: “No” y la cachorra llora.

Entonces, Romina acude en socorro del can, al que levanta de dónde está con un cariñoso: “Vení, vení, vení”. “Pero no le hagas mimos, si no ves que...”, la reprende Rodo a la exdiputada. “Está sacando cosas de la basura”, interviene entonces Nacho, para explicar el comportamiento de su papá. “Hay que ponerles límites, chicos”, finaliza el papá del participante, mientras sale hacia el patio.

Nacho y su papá, Rodolfo, que ahora están juntos en la casa de Gran Hermano (Foto Instagram @rodopose)

Críticas y defensas en las redes

“Maltrato animal a una cachorrita que no tiene ni tres meses”, escribió en su cuenta de Twitter la periodista Adriana Bravista, quien compartió el video en su posteo. Luego, la mujer hace una descripción de lo que ocurrió: “Rodo le pega con la zapatilla a Mora y la cámara no enfoca. Luego le pega en el hocico y Mora chilla por el dolor. Luego dice que no hay que mimarlos. Romina dice: ‘No’, pero se ríe. Nacho le dice: ‘Basta’ al padre”.

Muchos usuarios se indignaron por la actitud de Rodolfo, el papá de Nacho, que le pegó a Mora, la cachorra de la casa de Gran Hermano Twitter / @nom0leste

La visión de esta comunicadora sobre la actitud del hombre de la tonada castiza se multiplicó en varios usuarios, que cuestionaron la manera e que el hombre trató al pequeño animal. “¿Cómo le vas a pegar a Mora? El domingo te vas”, escribió una usuaria, que incluyó en su indignación su deseo de que el papá de Nacho abandone la casa en la próxima gala de eliminación, algo que va a suceder ya que el concurso de los familiares ya culminó y Santiago del Moro les permitió quedarse en la casa hasta hoy.

Rodolfo junto a los dos perritos de Gran Hermano, Mora y Caramelo Twitter / @gh2022fan

“Rodo le pegó a Mora. Rodo al 9009″, escribió otro tuitero, en el mismo sentido. “Rodo, papá de Nacho le pega a mora. La perra llora y él sigue. Nefasto”, opinó otra usuaria. “Mora en el confesionario: le quiero clavar la fulminante a Rodo”, se atrevió a bromear otro de los seguidores del programa en Twitter.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron críticas hacia la actitud del actor y peluquero. Varios usuarios minimizaron su accionar, que no consideraron violento, y señalaron que era la forma adecuada de educar a los canes para modificar sus malos hábitos, como el hecho de comer de la basura.

También hubo usuarios que defendieron la actitud de Rodo, el papá de Nacho, que golpeó a Mora, la cachorra de la casa de Gran Hermano Twitter / @Ludmi_SanzMza

“Primero que eso no es maltrato animal, es marcarles límites -respondió un tuitero al posteo de Bravista-. Mora hace rato que viene sacando cosas de la basura y después anda mal del estómago. Hay que educarlos. No le pegó con una zapatilla”.

Rodo confiesa que "le dio un bife" a uno de los cachorros de la casa de Gran Hermano

“Una cosa es que lo c... a palos por nada, pero acá me parece que sólo le dio un golpecito con la chinela. Se le llama educar, enseñar, que entiendan que algunas cosas están mal. No me parece grave”, señaló otro tuitero, en idéntico sentido. “Maltrato es no marcarles límites. La madre en una pelea así entre hermanos, los mordería para regularlos y marcar el límite. Y también lloran, y no es maltrato”, apuntó una más.

En un video que también fue subido a las redes, el propio Rodolfo admitió que en otro momento le “pegó un bife” a uno de los perritos. Pero también consideró que ese gesto para con las mascotas era una manera de ponerle límites. “Estaban ahí en el sumidero, chupeteando y les dije: ‘No, no, no’ y de repente le hice ‘Pac’ (hace gesto del bife). Y se quedó así”. “Y, sí, porque nadie los reta acá”, le dio la razón Julieta.

