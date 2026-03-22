Gran Hermano: qué pasa entre Danelik y Brian Sarmiento

Gran Hermano Generacio Dorada (Telefe) ya empezó a rodar y, como en todas las ediciones anteriores, comenzaron acercamientos románticos entre los participantes. Uno de los más comentados de este año es el que están teniendo Brian Sarmiento y Danelik Star, que se muestran por de más cariñosos e intercambiando elogios, aunque todavía no se dio el ansiado primer beso. Mientras tanto, en las redes sociales ya se habla de este nuevo shippeo como “Branelik”, haciendo un juego de palabras con el nombre de ambos.

Danelik y Brian se ríen juntos en la casa

En La Noche de los Ex en Streams Telefe, los conductores hablaron de esta creciente tensión sexual entre el exfutbolista y la influencer tucumana y analizaron los dardos que se tiraron en varias conversaciones en la casa. “Nos tiramos onda nada más, pero bueno, no sé si de su parte es real o no, entonces como vamos ahí, jodiendo”, dijo Danelik en el confesionario de la casa más famosa del país sobre su vínculo con el concursante.

Todos se preguntan qué pasa con esta pareja (Foto: La noche de los ex)

“Nos hacemos cariños y eso nada más, pero nada. O sea, si se da, se da”, contó la participante, dando más detalles del vínculo que los está uniendo. En otro pasaje, Danelik le preguntó directamente a Brian qué siente por ella, y el exjugador de Banfield le confesó: “Sentí como esa atracción que uno no la sabe y no la sabe cómo expresar. Vos estabas todo el tiempo haciéndote la linda con nosotros, entonces yo te tuve que llamar la atención de una manera para que vos después te fijé en mí enojada y para que después veas que soy de otra manera. Y ahí capté tu atención”, le dijo.

"Branelik", el nuevo shippeo en Gran Hermano Generación Dorada

Más allá de si se concreta o no este posible romance, en las redes sociales ya se está hablando mucho de este nuevo shippeo. Los fans del reality se entusiaman con que “Branelik” se concrete de una buena vez, tras varios días de juegos románticos. Mientras tanto, la casa sigue su pulso y las estrategias para continuar en el reality se ponen cada vez más candentes y complejas.