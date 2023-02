Gran Hermano: quién ganó la prueba del líder de la semana el martes 31 de enero

escuchar

Como cada martes, los jugadores de Gran Hermano (Telefe) se reunieron para enfrentar un nuevo desafío y convertirse en el líder de la semana, con el objetivo de recibir la tan esperada inmunidad y salvar a un compañero de placa. En esta ocasión, la prueba requirió de destreza, paciencia y agilidad, ya que los jugadores debían mantener el equilibrio el mayor tiempo posible sin ningún soporte para sostenerse. Tras varios minutos de esfuerzo, Camila Lattanzio les sacó ventaja a sus oponentes y se consagró campeona.

Durante la gala del 31 de enero, los hermanitos volvieron a enfrentarse en un reto. El mismo consistió en un juego de resistencia en donde debían pararse en una estructura y mantenerse en pie durante la mayor cantidad de tiempo posible.

Gran Hermano: la prueba del líder de la semana fue un desafío de equilibrio

Pasados unos minutos, quienes más aguantaron el equilibrio fueron Romina, Julieta y Camila. Luego de un tenso final, la joven de Ituzaingó se consagró como líder y festejó a pura alegría con sus compañeros.

Al ser consultada por Santiago del Moro sobre cómo se siente al ser la primera vez que ganó, ella le respondió que en este caso no pensó ninguna estrategia y se esmeró por superar al resto de los jugadores.

“Me estaba bajando la presión, yo decía ‘no me voy a desmayar ahora’. Me dolían las piernas, pero no lo puedo creer, estábamos muy empatadas. En esta ocasión dije, ‘no voy a ganar’, porque siempre que lo digo pierdo”, expresó muy feliz. Acto seguido, el resto de sus compañeros la aplaudieron y felicitaron por el logro.

La felicidad de Camila por consagrarse como líder de esta semana Captura Telefe

Ahora, Camila deberá esperar hasta la gala de este miércoles para conocer a los nominados y pensar a quién salvará. Esta decisión mantiene expectante a la audiencia del reality, ya que todos quieren conocer si el participante priorizará la afinidad o el juego.

LA NACION