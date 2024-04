Gran Hermano: quiénes son los 4 favoritos del público y la lista completa con todos los porcentajes

Escuchar

Una nueva gala de eliminación tuvo lugar en la casa de Gran Hermano (Telefe). El miércoles, día de nominación, luego de que los jugadores manifestaran los votos en contra de sus compañeros, la voz de Gran Hermano los sorprendió con un contundente anuncio: todos, excepto el líder semanal -Bautista-, estaban nominados.

¿La razón? El descuido de las instalaciones de la casa. Resulta que los hermanitos no solo no se asean a sí mismos, sino que también, ensucian las instalaciones saltando en el sillón y las sillas con zapatos, dejando platos sin lavar y desperdiciando comida. Si bien el líder estaba exento de esta eliminación, se le quitó el poder de subir y bajar un jugador de placa. De esta manera, el domingo dejó una nueva eliminada: Paloma, quien no contó con el apoyo suficiente del público.

La hermanita fue una de las últimas en ingresar a la casa como nueva jugadora después del repechaje. Los otros tres jugadores que ingresaron con ella y aún permanecen en la casa han logrado consolidar vínculos o personalidades que los hace destacar del resto. Por ejemplo, Mauro ha forjado una relación con Furia; Florencia, con Nicolás y Darío, por su parte, se ha destacado por ser el más maduro y por su divertida ironía.

No fue el caso de Paloma quien, si bien formaba parte de un subgrupo denominado “Las vizcachas”, carecía de vínculos fuertes o una personalidad llamativa. De esta manera, la teoría de que el juego lo ganará uno de los participantes originales sigue en pie. Esto se refuerza con los porcentajes de los votos que recibieron este domingo que, por tercera vez, fueron con connotación positiva. Esto quiere decir que, a diferencia de lo cotidiano, cuando el público vota para que alguien se vaya, ahora votaron para que su favorito se quede.

Tras la salida de Paloma, quiénes son los 5 favoritos del público y la lista con todos los porcentajes

Furia, por su parte, logró el porcentaje más alto de apoyo por segunda vez. Le sigue Constanza, quien volvió a salir en segundo lugar. La guerra entre la exhermanita y la doble de riesgo se manifiesta no solo en la placa, sino también, en la convivencia. Pero merece atención reconocer quiénes son los jugadores que le siguen en porcentaje a las dos enemigas de la casa para poder dilucidar una posible etapa final del juego.

1. Furia: 30.5%

La tabla de esta semana estuvo, por segunda vez consecutiva, encabezada por la jugadora favorita de esta edición. Desde su llegada a la casa, se ha enfrentado a más de ocho placas, saliendo victoriosa en todas. Algunas de ellas, han sido ante rivales imponentes, pero a los cuales le ha podido hacer frente. Ahora y, a pesar de las preocupaciones sobre su salud, Furia continúa siendo la más votada con un fuerte respaldo del público, manteniendo su posición dominante en el juego.

2. Coty: 25.4%

Coty, la recién llegada, se posicionó como la principal rival de Juliana en la competencia, manteniendo consistentemente un segundo lugar en la votación. Ella cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, lo que algunos consideran injusto para enfrentarse a jugadores que todavía están construyendo su fandom.

3. Martín: 15.4%

Martín Ku obtuvo un porcentaje significativo de votos, asegurándose un lugar en el juego y dejando atrás a otros competidores. Más conocido como el “Chino”, este jugador ha logrado establecerse como uno de los favoritos de esta edición y una posible competencia directa para Furia. Además, su gran apego a Arturo, el perrito en tránsito que recientemente entró a la casa, le ha brindado un apoyo extra en esta semana.

4. Virginia: 7.6%

La ingresante en lugar de Carla, más conocida como “La Chula”, se ha convertido en una jugadora sustancial de la casa. Desde sus divertidas contestaciones hasta lucir botas extremadamente altas, la apodada “Virqueen” por el público ya se asegura un lugar en la final de esta edición.

En la lista, continúan algunos jugadores originales que han logrado definir su público adherido. Sin embargo, y, en vistas a la gran final, no se cree que puedan alcanzar un puesto muy alto en el programa.

Emmanuel: 6.9%

Nicolás: 5.8%

Zoe: 2.9%

Manzana: 2.5%

En el final de la lista, están los últimos tres recientes ingresantes, quienes evidentemente no han podido lograr el apoyo del público a pesar de sus relaciones con los demás participantes. De esta manera, podría preverse que sean los próximos eliminados.

Florencia: 1.5%

Mauro: 0.7%

Darío: 0.5%

Paloma: 0.3%

Paloma fue la última eliminada de Gran Hermano después de la votación del público.