Daniela de Gran Hermano reveló el motivo por el cual Romina no se mete en la pileta

A pocas semanas de la gran final de Gran Hermano (Telefe), los cinco mejores participantes, Julieta, Marcos, Romina, Camila y Nacho, ya son reconocidos entre el público por sus personalidades y mañas dentro de la casa. Sin embargo, Daniela, una de las recientes eliminadas, reveló el motivo por el cual la exdiputada no ingresa a la pileta, un dato que pocos sabían.

Gran Hermano se convirtió en el éxito televisivo de los últimos años y cada uno de los programas de la farándula aprovechó el máximo a sus personajes y sus historias para generar más contenido afuera de la casa. Este martes, en Mañanísima (Ciudad Magazine) estuvo Daniela Celis en el móvil para hablar sobre lo sucedido últimamente en el reality.

Daniela reveló por qué Romina no se mete en la pileta

En una charla en la que se habló sobre la supuesta manipulación de Romina a Daniela, la exparticipante se refirió a los comentarios que hizo la exdiputada con los cuerpos de los demás: “Yo sé que Romina es muy obsesiva con el tema del cuerpo. De hecho, lo dijo en su video apenas entró, estaba muy acomplejada con su cuerpo. Con su cuerpo que diga lo que quiera, pero con el cuerpo de los demás no. No lo comparto a eso, pero no sé por qué hace esos comentarios”.

Esa respuesta fue el puntapié para que Pampito le consulte: “¿Ella no se metió nunca a la pileta, no?”. “Dos veces, pero tiene muchos complejos”, introdujo la invitada y explicó: “Ella lo cuenta mucho dentro de la casa. Antes de entrar a la casa estaba operada, dos días antes de ingresar a la casa se sacó los puntos y quiere cuidarse la cicatriz para que no le quede marcada por el sol”.

Ante su respuesta, Pampito tomó la palabra. “Indudablemente, algo tiene con el cuerpo, le pasa porque por algo ella también en los otros va ahí: ‘estás más gorda, estás más flaca, tenés celulitis, tenés estrías’”, indicó.

Luego se refirió a cómo será su reencuentro con el afuera.“Algo le pasa a ella, pero bueno, tiene que aprender a manejarlo y tiene que aprender a que al resto de las personas no se le pueden decir esas cosas. Se aprende, cuando salga y lo vea lo va a aprender, es una persona inteligente. Tiene que empezar por ella pobre, porque es un calvario, lo que vive es horrible”, señaló.

Daniela, a lo largo de estos cinco meses, logró formar una amistad/alianza con Romina y Julieta, por lo que llegó a conocerla bastante en su faceta más íntima. “Romi es una persona muy insegura de ella misma tanto física como personalmente. Está trabajando su seguridad con terapia alternativa, pero creo que tiene que ver con eso”, manifestó

“Una vez que ella se sienta segura con ella misma, va a cambiar su forma de ver a los demás”, concluyó la exparticipante de Gran Hermano, quien ingresó dos veces al reality y tuvo gran protagonismo con su noviazgo con Thiago y los problemas que eso le trajo.

LA NACION