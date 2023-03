La tajante opinión del papá de Marcos cuando le preguntaron por Julieta de Gran Hermano: “No es compatible”

escuchar

Marcos Ginocchio es uno de los grandes candidatos a ganar Gran Hermano (Telefe), luego de casi cinco meses de convivencia junto a sus compañeros. El salteño se destacó en el público por su bondad y tranquilidad dentro de la casa, alejado de las estrategias explícitas de otros participantes y de las controversias a lo largo de este tiempo. A tan pocos días de la gran final del certamen, José, su padre, salió a hablar sobre su hijo en Media Noche (Canal 10 de Salta).

“El primo” se encuentra entre los cinco mejores del certamen junto a Julieta, Romina, Camila y Nacho, quienes buscarán un lugar en la gran final del reality para ganar los $15 millones. En su estadía sorteó obstáculos como “Los Monitos”, la banda integrado por Tomás, Juan, Nacho y Martina; y se caracterizó por ser el más callado e introvertido de los participantes. Pese a todo, se ganó el corazón de los televidentes al demostrar que le esquivaba a las peleas.

José, padre de Marcos, habló de la relación de su hijo con Julieta

Con motivo de las instancias finales, José, padre de Marcos y una de sus grandes referencias en su personalidad según relató él mismo, dio una entrevista en Salta y se refirió a la presencia de su hijo en el reality.

“La familia es así, de bajo perfil. No nos gusta salir mucho”, indicó y continuó: “Nuestra familia se caracteriza por el amor, la fraternidad, el entendimiento y, sobre todo, por ser muy empático el uno con el otro. Ellos (sus hijos) son muy unidos a pesar de la distancia, sus salidas abruptas de Salta fue lo que terminó uniendo más a todos”.

En un momento de la entrevista le consultaron por Julieta, quien en una parte del reality los televidentes vincularon con Marcos. Pero su respuesta fue tajante.

“Evidentemente, Julieta es una chica carismática, enigmática y muy seductora, pero creo, como dice Marcos, no tiene ‘el perfil compatible’ con ella. Él es muy pasivo, ella muy extrovertida” indicó, aunque concluyó su opinión con que era algo muy personal.

Marcos, amigo del participante que también estuvo de invitado en el programa, dejó en clara su posición a la relación con Julieta.

Marcos, amigo del participante salteño, habló sobre Julieta

“Yo lo conozco hace cinco años y venimos saliendo todos los fines de semana desde que pegamos una onda bárbara. Nosotros tenemos un grupo de amigas en común y yo cuando veo la relación con Juli, con ‘Coti’ y con Daniela, noto la misma relación que tiene con sus amigas. Es re amiguero”, explicó.

En un momento de la entrevista, José también se refirió al momento en que su hijo abandonó la ciudad para meterse en la casa más famosa del país. “Yo me enteré cuatro días antes y le pregunté por qué me había contado tan de golpe. A mí me sorprendió, fue inesperada su aparición en Buenos Aires, en Telefe”, manifestó.

Además, dio a conocer el diálogo que mantuvo con Marcos: “‘Mirá, papá. Yo tenía que conservar la identidad porque me identifican me pueden descalificar’. Para todos fue una sorpresa, incluso para los amigos”.

