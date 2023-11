escuchar

Este jueves, una abogada presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Nueva York contra los guionistas, directores y actores, Ben Affleck y Matt Damon, por acecharla y acosarla durante más de 20 años para, presuntamente, utilizar detalles privados de su vida en sus películas. ¿Cómo? Poniéndole micrófonos en la casa, según detalló el medio inglés Daily Mail, que fue el encargado de compartir los documentos judiciales. En los mismos, los acusa de haber pirateado sus dispositivos, lo que le llegó a causar temor de ser secuestrada.

La abogada, cuyo nombre fue resguardado, afirmó que tanto su identidad como sus experiencias personales a lo largo de su vida fueron utilizadas para desarrollar personajes en películas y programas de televisión. Algunos se trataban de sketches de Saturday Night Live, en el momento en el que Ben Affleck estaba saliendo con la productora Lindsay Shookus, otros de películas producidas por Harvey Weinstein. También vio similitudes de su vida en Maid in Manhattan (2002), la cual protagonizó Jennifer López, y en Gone Girl (2014), encabezada por el mismo Affleck. En la última vio diálogos y eventos que reflejaron parte de su vida.

Matt Damon y Ben Affleck, socios y amigos Archivo

Lo curioso es que la mujer afirma que existen patrones en los personajes de las películas con su nombre o su apariencia, que es de pelo oscuro, cortado a la altura de los hombros con flequillo y dientes separados. La abogada señaló que conoció a Damon y Affleck en el 2001, cuando se unió al Proyecto Greenlight, el cual fue creado para que los escritores discutieran sus ideas.

Esta grave acusación también recayó en el hermano de Ben, Casey Affleck, en su esposa, Jennifer López, el guionista Kevin Smith, el presentador Ryan Seacrest y en el polémico director Harvey Weinstein. Pero también en compañías como Dimension Films, Disney, Lionsgate, Warner Bros y Paramount Pictures. The Weinstein Company, por ejemplo, está acusada de utilizar su identidad en varias películas: The Details (2011), Spy Kids 4-D: Todo el tiempo del mundo (2011), Scream 4 (2011), The Railway Man (2013), The Butler (2013), St. Vincent (2014), Big Eyes (2014), Snowpiercer (2014), Bad Santa 2 (2016) y Amityville Awakening (2017).

Para hacer esta denuncia, la abogada se basó en muchas referencias puntuales de su vida personal. Por ejemplo, en una de las películas que contiene una escena de desnudo, identificó que un personaje tenía una cicatriz que es una “característica distintiva suya”.

Matt Damon y Ben Affleck son dos de los guionistas más exitosos de Hollywood AFP

En la misma, aseguró que los personajes tenían ropa o pertenencias idénticas a las de ella. Al mismo tiempo que se hacía referencia tanto a sus gustos como disgustos. Eso se vio reflejado, por ejemplo, en el consumo de algunos artistas musicales que escuchaba. En algunas de las películas también aparecieron pertenencias suyas, como un bolso azul y rojo, una navaja suiza roja y un cúter gris plateado; pero también relojes de arena, fénix y búhos son referencias repetidas en más de 40 películas y programas de televisión.

Pero esto no es todo, ya que la abogada afirma haber visto en reiteradas oportunidades a Ben Affleck y Matt Damon durante distintos años de su vida. Además, vinculó esta situación a un espionaje cuando encontró un micrófono dentro de una cámara con forma de búho apuntando a su casa. Por otro lado, se alertó cuando notó que los correos electrónicos fueron pirateados.

En la denuncia pide una indemnización por daños y perjuicios. Cabe destacar que presentó una demanda en noviembre del 2022, la cual fue desestimada en 2023. Pero en la nueva demanda bajo la Ley de Sobrevivientes Adultos presenta actualizaciones con respecto a la del año anterior.