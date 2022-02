El Chaqueño Palavecino se enojó con los organizadores de un show demorado: “Se me van las ganas de cantar”

El Chaqueño Palavecino vivió un momento de malestar el pasado 4 de febrero cuando se presentó en la segunda jornada de la 41° edición de la Feria Artesanal de los Valles Calchaquiés, en San Carlos, Salta.

El problema se originó luego de que los organizadores del evento, al que concurrieron 6000 personas, no respeten el horario en el que tenían pactada la presentación del cantante folclórico. Luego del show, el Chaqueño mostró su disgusto en una entrevista. “Nos respetemos, si me hacés un contrato y me tenés esperando dos horas como un tonto, se me pasan las ganas de cantar, por más que me pagues con lingotes de oro”, declaró ya en horas de la madrugada.

“Yo soy cantor, yo necesito el momento mío, porque yo me preparo para un momento. Me importa un carajo la plata, pero sí para pagarle a mis músicos, pero respetame un poco, si no no me traigas a este horario, decime ‘venite a tal hora porque vamos a hacer esto o aquello’”, continuó muy molesto el artista popular que tuvo que esperar dos horas más mientras finalizaba el conjunto Canto 4.

El Chaqueño Palavecino enojado con los organizadores de un festival

“Yo me preparo, me perfumo, vengo, comparto con todos, pero que me tengas dos horas esperando como un gil a esta edad, con tanto tiempo de carrera... No es la primera vez que vengo a San Carlos, venía antes que cualquiera acá y a Cafayate. Si no les hace falta lo mío, para qué estoy acá”, se preguntó. Palavecino se retiró al ver que todavía no era su horario pero los organizadores tuvieron que ir a buscarlo al hotel. “Vuelvo por la gente, que es la que pagó, algunos pagaron para ver lo mío. Cuando subís al escenario y pisás la tabla, te olvidás de todo porque ahí está la gente”, aseguró el cantor y cerró con un chiste: “A mí me dicen bicicleta vieja, enseguida se me sale la cadena”.

En otro orden de noticias, el cantante se refirió a la Serenata a Cayafate a la cual asistirá como todos los años y la polémica sobre el caché de los artistas. “Bueno, que entienda la gente que yo no soy el culpable de que le cobren caro. Yo no vengo a decirles ‘cóbrenle tanto a éste y cóbrenle a éste’. Siempre es como que uno paga el pato. Pero hay que cantar al amanecer, hermano, y el contrato mío es de una hora y cinco, pero le doy todo mi amor a la gente, porque la gente es el único juez y testigo”, concluyó.