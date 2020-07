Guido Kaczka confesó que una vez mandó al hospital a Luciano Pereyra

El conductor de Bienvenidos a bordo relató un incidente con el cantante mientras jugaban al fútbol Crédito: eltrece

Con su sentido del humor, una impronta singular y una larga trayectoria en los medios, Guido Kaczka es una fuente inagotable de comentarios filosos, bloopers y momentos memorables. En la última emisión de Bienvenidos a bordo, el programa que conduce en eltrece, sorprendió a todos con una anécdota inesperada: Kaczka contó que, jugando al fútbol, lastimó a Luciano Pereyra y tuvo que acompañarlo al hospital. "Me sentía morir", confesó.

Durante una de las competencias del ciclo, en la que se participaban Felipe Colombo y Hernán Drago, a raíz de un comentario de Colombo sobre la actividad física y el fútbol, Kaczka dio detalles sobre el episodio. "Una vez estábamos jugando a la pelota... En realidad, jugábamos a que al que agarraba la pelota, el otro le podía pegar y sacársela. Era fútbol con fouls, nos dábamos patadas", empezó.

Cuando se despachó con la anécdota, Kaczka estaba acompañado en el estudio por Felipe Colombo y Hernán Drago Crédito: eltrece

A continuación, llegó al punto crítico del relato: "En un momento se cayó y dijo: 'Ay, ay, ay, no, no, no'. Lloraba Luciano. Se le rompieron los meñiscos".

"Yo me sentía morir", aseguró el conductor quien, luego del incidente, llevó a Luciano Pereyra al hospital, que era "lo mínimo" que podía hacer.

Colombo, divertido por el relato, acotó: "Claro, se le rompieron (los meñiscos), iba jugando a la pelota tranquilo...". Ante el comentario incriminatorio, Kaczka se defendió: "No es que se los rompí, estábamos jugando fuerte".

El actor no dio tregua y, tomando una de las fichas que había usado para jugar contra Drago minutos antes, retrucó con un chiste: "Se ve que te pasaste de rosca". Entre risas, el conductor señaló: "Y agarra la rosca, no, no puede ser que me digas esto".

Para cerrar el segmento del programa, que desde este lunes se transmitirá en un nuevo horario -a las 21- por el estreno de Cantando 2020, Kaczka se refirió al cantante con afecto: "El gran Luciano Pereyra, ¿puede cantar mejor? Amigazo total y un gran jugador de fútbol. Ahora no debe estar jugando mucho por aquella vez".