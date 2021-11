Mercedes Morán confesó que se comunica telepáticamente con los animales: “No me resulta fácil”

Este miércoles, Mercedes Morán fue la invitada de una nueva emisión de Los Mammones (América), donde hizo un repaso de su carrera artística y recordó distintas anécdotas que la marcaron a lo largo de los años. En un momento de la entrevista, una de sus revelaciones tomó por sorpresa al conductor y los panelistas, quienes se asombraron por un extraño talento oculto de la actriz.

Todo empezó con una introducción de Jey Mammon, justo antes de dar paso al segmento de preguntas y respuestas “Las 21 a las 21″ del programa. El presentador quiso saber: “¿Es verdad que llamás a los animales telepáticamente y vienen?”. Morán respondió sin vueltas: “Sí. Ahora estoy intentando con las aves y no me resulta fácil”.

Después de aclarar que hace mucho no lo practica en público, aunque siempre “en una situación donde hay animales, sale el tema”, la protagonista de El Reino aportó más detalles sobre su “habilidad” al recordar una historia con Lucrecia Martel y Alejandro Urdapilleta. “Estábamos filmando, les había contado mi anécdota con caballos, y me dijeron: ‘Bueno, a ver, hacelo’. Lo que había ahí eran vacas”, explicó. “Y vinieron todas”, comentó Mammon. “Sí. Yo me puse a pensar ‘vengan, vengan, vengan’...”, sostuvo Morán, quien luego fue interrumpida por el sketch de un carpincho en realidad aumentada sentado junto a ella en el estudio.

Mercedes Morán contó que hace telepatía con los animales

Mercedes Morán y su experiencia paranormal en un teatro

Durante su paso por Los Mammones, la actriz también relató un tenebroso episodio que experimentó al comienzo de su carrera, cuando estrenó por primera vez una obra en vivo: Los efectos de los rayos gamma en las caléndulas de Paul Zindel. Morán se llevó grandes elogios por su actuación y, en medio de los saludos y felicitaciones de su familia en el camarín, decidió hacer un pausa para ir al baño.

Así, se dirigió al pequeño espacio que estaba ubicado encima del escenario. “Mientras tanteaba la pared en búsqueda de la llave de luz, mi mano se chocó con otra mano. Yo pensé, en ese momento, que estaba también intentando encontrar la perilla”, reconstruyó frente al conductor, que la miraba atónito.

Mercedes le habló a la persona desconocida pero no recibió ningún tipo de respuesta, por lo que salió corriendo asustada a contarle a alguien lo que había ocurrido. Cuando encontró a un compañero y le pidió que revisara el baño, descubrió que no había nadie.

Mercedes Morán recordó el encuentro paranormal que vivió durante su debut teatral

Si bien quiso compartir lo sucedido con el resto del elenco, no le dieron importancia, hasta que el director del teatro la llamó. Tras escuchar su historia, le hizo una devolución que cambió su vida: “Quedate tranquila, fuiste bendecida. La historia cuenta que aquí hay un fantasma, una vieja actriz que murió en escena pero cuando suceden este tipo de cosas es una buena señal”. Morán tomó esas palabras y reflexionó: “Era mi estreno, lo tomé como una bendición”.