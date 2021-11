Un doble de L-Gante se presentó en Bienvenidos a bordo y dejó atónitos a todos en el estudio

El nuevo segmento de los “Parecidos” de Bienvenidos a bordo (eltrece) dio mucho de qué hablar. Por la misteriosa puerta aparecieron personas tan similares a Natalia Oreiro, Robertito Funes Ugarte y Ricardo Darín, que sería fácil confundirlos si uno los cruzara en la calle. Este jueves, una nueva visita revolucionó el estudio del programa. Un joven con un parecido asombroso a L-Gante dejó sin palabras a todos en el estudio.

En un intento del canal por mantenerse en la pelea por el rating contra con los dramas de Hercai y Zuleyha, ambos de Telefe, Guido Kaczka se acercó a abrir la puerta apareció el doble del famoso cantante de cumbia que está en pleno ascenso en el mundo musical del país, y que ya comienza a proyectarse internacionalmente.

El doble de L-Gante sorprendió con su parecido en Bienvenidos a bordo (eltrece)

“¡L-Gante, keloke!”, entró diciendo un joven con rasgos extremadamente similares al intérprete de “Malianteo 420″. Luego de saludar al conductor, interpretó parte de una canción del artista y expresó: “Un saludo para Elián”.

El doble de L-Gante en Bienvenidos a bordo (eltrece) (Crédito: Captura de video eltrece)

A la par de la presentación, la producción transmitió en pantalla una imagen comparativa del cantante con la del joven y el parecido fue muy notrio. No obstante, un detalle llamó la atención de Guido: el tatuaje en el cuello del participante, que era exactamente idéntico al del padre de Jamaica.

“Este tatuaje, ¿es el mismo?”, preguntó el conductor. Al escucharlo, el joven reveló que le había pedido permiso a Elian Valenzuela -verdadero nombre de L-Gante- para hacérselo. Con aquel corte y color de pelo, la dentadura, los tattoos en cuello, los anillos en las manos y la vestimenta, fácilmente se podría confundir al participante con el famoso cantante.

Pero el imitador del cumbiero no fue la única sorpresa del programa. Luego de abrir la puerta de los “Parecidos”, el presentador se quedó sin palabras: “¡No, pero esto es impresionante!”, expresó y apareció un hombre con rasgos muy similares al presidente Alberto Fernández.

El doble de Alberto Fernández sorprendió en Bienvenidos a bordo (eltrece)

De hecho, bastó con verle la cara entender que el parecido era real. Sin embargo, al principio nadie quiso decir que se trataba del jefe de Estado.

El doble de Alberto Fernández sorprendió en Bienvenidos a bordo (eltrece)

“Nos preocupa todo lo que está pasando en la Argentina y en el mundo”, expresó el hombre, y el conductor reaccionó de inmediato: “¡Mirá, no puede ser! Charla los temas como él”. No obstante, no se atrevió a revelar el nombre hasta que una de las chicas del staff lo dijo: “Es el presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

En aquel momento, el señor tuvo un gesto que el primer mandatario suele hacer con las manos y en la pantalla hicieron una comparativa. “¡Mirá! Ahí tira una sonrisita como que está todo bien. Como que trata de tranquilizarnos”, expresó Guido con mucha picardía al mencionar el parecido.