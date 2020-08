En la última emisión del programa, uno de los concursantes relató que volvió a ver a su madre hace dos años y conmovió al conductor

Por la cantidad de participantes que pasan cada noche por Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka deja una gran cantidad de anécdotas, momentos memorables y bloopers en cada emisión. Este viernes, un taxista que participó del juego del lingote contó una emotiva historia sobre su mamá.

Mario, uno de los concursantes del último programa, nombró a su mamá Rosa y Kaczka intuyó que había algo para contar. "Te cambió la cara cuando hablaste de tu mamá ¿Sos mamero? ¿Hablás mucho con tu mamá?", indagó el conductor. Así, el taxista relató que comenzó a tener un vínculo con ella desde hace dos años, y que durante su infancia no habían estado juntos.

Mario, el taxista que emocionó a todos con el relato de su vida

"No me crié con ella y hace dos años nos reencontramos", dijo Mario. "No entiendo. ¿No te criaste con ella? Pero, perdoname, ¿de siempre no la viste?", preguntó Kaczka. "Sí, de chico. Después por cosas de la vida me fui a vivir con una tía, ahora la estoy disfrutando a ella a full. Por circunstancias de la vida estamos viviendo juntos", agregó el taxista.

Para cerrar el diálogo con el concursante, que luego logró adivinar los 4 dígitos del número oculto en el sobre, Kaczka manifestó: "Es disfrutar con lo que hay, no con lo que deseás. Porque no queda otra".