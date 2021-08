Guillermina Valdés habló de las amenazas que recibió Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés habló este lunes sobre las amenazas que recibió Marcelo Tinelli en la previa del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo. Y si bien la actriz reconoció que es una situación muy fuerte, aseguró que su pareja está acostumbrada a lidiar con esas situaciones.

“Marcelo me decía ‘yo estoy acostumbrado, me amenazaron muchas veces’, pero cuando se meten con tus hijos y familia... se torna mas espeso”, introdujo el tema Ángel de Brito, en un móvil con Valdés en Los ángeles de la mañana (eltrece). “Sí, Marcelo tiene una energía que soporta esas cosas”, respondió la modelo.

Y agregó: “Yo a veces cuando pasa algo me quedo con el pecho así... ay, qué fuerte. Marcelo tiene ‘algo’ porque ha vivido cosas tan fuertes en la vida: perdió a su papá a los 11 años por una cirrosis; su mamá tuvo una enfermedad muy fuerte, lo criaron sus tías. Está tan golpeado que cuando lo golpean por un lado y otro, mas allá de las razones de cada uno o lo que crean -que yo ahí no me voy a meter- él sabe de qué va la vida”.

La semana pasada, el periodista Luis Ventura informó que Marcelo Tinelli había sido amenazado. “Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo...”, publicó en Twitter el conductor de Secretos Verdaderos como ejemplo de las diversas agresiones verbales que recibió el conductor de Showmatch.

ULTIMO MOMENTO !!!! Amenazaron de muerte a Tinelli : "Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo...". Confirmado!!! — Luis Antonio Ventura (@LuisVenturaSoy) July 28, 2021

El mensaje intimidante le llegó al presidente de Liga Profesional luego de que fuera responsabilizado por el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, de que el club de la Ribera haya tenido que jugar con los chicos de la reserva en las últimas dos presentaciones por el torneo local, tras jugar en Brasil el encuentro de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro.

