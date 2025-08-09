El emotivo mensaje de Nacha Guevara para Lali Espósito y Julieta Prandi: “Son dos mujercitas valerosas”

Es una de las personalidades que más utiliza sus redes no solo para dar a conocer nuevas instancias de su carrera, sino para compartir algunas reflexiones sobre temas que la convocan especialmente. Y esta semana, lo hizo de nuevo. Nacha Guevara les dedicó un mensaje muy sentido a otras dos personas del mundo del espectáculo que vivieron días complicados: Lali Espósito y Julieta Prandi.

La talentosa actriz y cantante utilizó su cuenta de Instagram para hacerles llegar su mensaje a ambas, a través de un video. Mirando directamente a cámara, la intérprete de “Te quiero” y “Canción del odio” señaló: “Quería enviarles un abrazo y un saludo a dos mujercitas. Una es Julieta Prandi, con quien he compartido muchos momentos y muchas cosas. Es una muchacha muy valiente y está atravesando un momento difícil; porque a pesar de que creo que va a obtener lo que desea y lo que se merece, atravesar de nuevo a través de la memoria episodios tan dolorosos que ha vivido no es algo agradable, así que, Julieta, te mando un gran abrazo y sabés que admiro mucho tu fortaleza”

Prandi expuso este viernes sus palabras finales ante el tribunal que juzga a su exmarido, Claudio Contardi, en Campana. La actriz y conductora detalló el calvario que vivió durante su matrimonio, pidió una condena para el acusado y responsabilizó a los jueces por su seguridad. El veredicto se conocerá el próximo miércoles.

“No es fácil estar en mis zapatos hoy. Son muchos años en los que soñé y esperé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida”, expresó la conductora, en su alegato final. “Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Y no fui violada una vez, sino infinidad de veces“, afirmó. Además, describió un patrón de abuso que, según su testimonio, se extendió por más de diez años y detalló que fue aislada, maltratada y humillada por Contardi.

El relato de Prandi buscó dimensionar el alcance de su sufrimiento. “Esto que estamos hablando acá es solo un 10% de lo que a mí me pasó. De lo que yo tuve que vivir. Pasé un horror. Yo ya estuve muerta. No quiero estar muerta dos veces“, indicó. Además, manifestó que las secuelas del trauma persisten. “Todavía no me siento una persona libre, plena, viva y feliz. Todavía intento reencontrarme, volver a sonreír, sentirme segura, necesito dejar de recordar los momentos más aberrantes”, sostuvo.

Julieta Prandi durante el juicio, en los tribunales de Campana

La segunda parte del video, Nacha se la dedicó a Lali: “Y también un saludito para Lali, porque paso hace unos días en San Juan un momento, yo diría que mucho más que desagradable; un momento vergonzoso”, expresó.

El 1 de agosto, minutos antes de que Lali comenzara su show en el estadio Aldo Cantoni, de San Juan, los efectivos policiales de la provincia intervinieron ante una amenaza de bomba y realizaron un operativo para investigar el caso. Inspeccionaron el establecimiento y, si bien alertaron por la situación, explicaron que no encontraron ningún artefacto.

El fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, confirmó al medio local Telesol que hubo una amenaza de bomba y que, por consiguiente, se desplegó un operativo policial. La maniobra consistió en supervisar el interior del estadio y frenar momentáneamente el ingreso del público. Además, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que evacuaron a las personas que estaban adentro y justificaron que fue una medida habitual.

El portal local Diario Huarpe tuvo acceso al audio con el que se dio a conocer la amenaza y lo difundió. “Hemos puesto un artefacto explosivo en el estadio porque no queremos que esa negra pu... kirchnerista actúe. Así que de ustedes depende que no salga gente lastimada”, se escucha decir a un hombre.

El mensaje de Lali Espósito

Este miércoles, la justicia local informó que detuvo a un sospechoso. Según informaron fuentes judiciales a LA NACION, se trata de un hombre de 74 años que quedó imputado por el delito de intimidación al orden público.

El acusado fue identificado como Juan Carlos Salem, de 74 años. De acuerdo a lo informado, el hombre fue detenido en un operativo que incluyó un allanamiento en su propio domicilio, situado en el departamento sanjuanino de Rivadavia. Allí, personal de la policía de San Juan secuestró un arma de fuego pese a que, según precisaron las mismas fuentes, la esposa del acusado estaba intentando descartar.

El momento de la detención del sospechoso

Por otro lado, los efectivos lograron secuestrar un teléfono que tenía colocado un chip, que había sido identificado previamente por personal de la unidad fiscal genérica del Ministerio Público de San Juan y la Unidad de Apoyo Tecnológico de la Policía, tras un intenso operativo de rastreo de geolocalización, lo que permitió dar con el paradero del sospechoso.

Allegados a la investigación aclararon que Salem “manifestó en pleno procedimiento” que había descartado y destruido el celular que utilizó para hacer el llamado de amenaza.

Refiriéndose a lo ocurrido, Nacha indicó: “Desgraciadamente, yo ya he pasado por ahí, por las amenazas, las bombas, etcétera. Sé cómo empieza esto y sé cómo termina. Así que mucho cuidado, mucho cuidado con lo que hacemos. Seamos prudentes”.

Y finalizó: “Y a Lali, de nuevo, un abrazo y vamos pa’ delante, pero con cuidado, también, porque la vida vale más, más que todo. Así que un abrazo para estas dos mujercitas valerosas argentinas”.