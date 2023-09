escuchar

A mediados del 2010, Aníbal Lotocki vivía un gran presente. Reconocido popularmente como el “médico de los famosos”, se había convertido en la Argentina en el profesional al que muchas reconocidas figuras acudían para realizarse intervenciones estéticas y los medios de comunicación comenzaron a ser el lugar donde se mostraba y promocionaba su trabajo. Pero meses antes de esta explosión de popularidad, tuvo que abandonar Chile tras una fuerte denuncia en su contra -judicial y social-, similar a la que hoy enfrenta. El periodista chileno Francisco “Pancho” Saavedra fue quien lo expuso en aquel entonces y hoy reveló por qué.

Actualmente, Aníbal Lotocki es el nombre que más resuena en nuestro país, a raíz de la muerte de Silvina Luna. La actriz y vedette lo denunció ante la Justicia por mala praxis luego de desarrollar un cuadro de hipercalcemia e insuficiencia renal posteriormente a que le inyectara una sustancia para el aumento de glúteos. Las presentaciones judiciales en contra del médico se sumaron a través del tiempo y obtuvo una condena de inhabilitación y cuatro años de prisión en suspenso. Actualmente, se encuentra en libertad y por la reciente muerte de Luna se pide el cumplimiento de la condena.

Aníbal Lotocki fue denunciado juidicialmente por Silvina Luna (Fuente: ARCHIVO)

Por la situación que lo tiene como protagonista al médico, el nombre de Francisco “Pancho” Saavedra tomó una gran relevancia al tratarse del primer periodista que denunció al falso cirujano plástico por las diversas intervenciones que realizó en el país vecino. “La historia comenzó en el año 2009 acá en Chile, cuando Lotocki junto a Pamela Sosa estaban en nuestro país haciendo intervenciones. En un principio, era una cosa estética y se empezó a poner de moda, pero nadie preguntaba qué estaba poniendo”, reveló el profesional en diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece).

Habló Pancho Saavedra, el primer periodista que investigó a Aníbal Lotocki

El aumento de pacientes famosos que tenía el argentino, llamó la atención de Saavedra, que en aquel entonces conducía un programa destinado al espectáculo chileno y consultó a una profesional sobre la famosa sustancia metacrilato que colocaba Lotocki. La respuesta lo llevó a querer saber más sobre qué era lo que sucedía en el “quirófano” de este médico.

La investigación que obligó a Lotocki a abandonar Chile

“Me dijo: ‘Ojo porque eso nunca se ha utilizado para rellenar zonas tan grandes como los glúteos’. Y ahí me empecé a hacer preguntas y ahí las piezas se empezaron a unir”, recordó el periodista sobre la advertencia de una profesional médica, que con el tiempo toma gran relevancia. En ese entonces, decidió saber más al respecto y conocer el lugar donde Aníbal Lotocki operaba era crucial.

El lugar de trabajo era el departamento de quien era su pareja, Pamela Sosa, donde el falso cirujano plástico operaba. Es por ello que decidió hacerse pasar por un paciente que requería de su servicio. “Yo le dije que necesitaba una hora para la intervención. Él me pidió dólares en efectivo, ya que no podía quedar registrado ningún tipo de transacción. Me cobraba 2000 dólares porque yo le había pedido un poco de pantorrillas, glúteos y otras cosas”, reveló como el primer paso de su investigación.

El periodista Pancho Saavedra reveló por qué le hizo una cámara oculta a Aníbal Lotocki

Luego de pactar una cita, procedió a la segunda parte: ingresar al lugar con cámaras ocultas, una en sus anteojos y otras dos en los botones de su camisa. Fue con ese método que logró captar como procedía Lotocki y qué productos utilizaba. “Lo veo cuando que toma varias botellas de líquido y se va al baño a mezclarla. Eso me llama la atención porque el metacril no se mezcla”, recordó. En ese entonces, el periodista se acusó de haberse olvidado el dinero en el auto y fue su vía de escape. Luego presentó los videos públicamente.

La huida de Chile

Luego de difundidas las imágenes, donde se mostró la falta de higiene y la dudosa procedencia de la sustancia que utilizaba en las operaciones, Aníbal Lotocki fue denunciado ante la Justicia chilena. “Nos tuvimos que enfrentar por la cámara oculta. Yo lo demando por ejercer ilegalmente la profesión de cirujano plástico y él por la cámara oculta”, remarca el periodista, quien indicó que llegaron a un acuerdo judicial en el que ambos no se nombrarían. En ese entonces, el médico se fue de Chile y Saavedra se jacta de haber logrado que “no entrara más al país” por una sanción mediática.

“Muchas personas dieron una marcha atrás para no intervenirse más con él”, recuerda de aquel entonces. Asimismo, contrario a la situación que ocurre en la Argentina, siendo que se suman denuncias de reconocidas figuras que sufren las consecuencias del accionar del “médico de los famosos”, Pancho destaca que en Chile ninguna de las personas que se operaron con él quisieron hablar al respecto y que muchas de ellas no aparecieron más en los medios de comunicación, por lo que se desconoce cómo se encuentran de salud.