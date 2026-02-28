¿Habrá Gran Hermano este domingo 1° de marzo?

Los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada se preguntan si el reality de Telefe se emitirá con normalidad este domingo 1.° de marzo. Según la programación prevista, el ciclo está anunciado para las 22.15, como ocurre habitualmente cada domingo. Sin embargo, la transmisión podría demorarse por la cobertura especial que realizarán los canales de aire y señales informativas sobre la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, encabezada por el presidente Javier Milei.

Gran Hermano Generación Dorada podría tener una modificación en su horario el próximo fin de semana (Foto: Telefe)

¿A qué hora es el discurso de Javier Milei en el Congreso?

El mandatario nacional llegará al Congreso de la Nación Argentina el domingo 1.° de marzo a partir de las 21 horas, el mismo horario en el que se llevó adelante en 2024 y 2025. La modificación respecto de la tradición matutina fue impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, según confirmó LA NACION en su cobertura política.

El discurso tendrá como eje la profundización del modelo económico, la presentación de un paquete de leyes para el nuevo período legislativo y la consolidación de acuerdos con gobernadores y bloques aliados. En la organización del acto también interviene la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Javier Milei comenzaría su discurso a partir de las 21 horas (Foto: Instagram @javiermilei)

¿Se suspende Gran Hermano este domingo?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de que el programa se levante de la grilla. Todo indica que Gran Hermano Generación Dorada se emitiría, más aún tras el anuncio de Santiago del Moro de que este domingo ingresarán los reemplazos de Daniela De Lucía y Divina Gloria, las dos participantes que abandonaron el juego. Sin embargo, podría comenzar más tarde si la cadena nacional o la cobertura especial se extiende más allá de lo previsto.

En este tipo de jornadas institucionales, los canales suelen priorizar la transmisión del mensaje presidencial, lo que impacta directamente en la programación de entretenimiento. Por lo tanto, la recomendación para los seguidores del reality es consultar la grilla actualizada de Telefe durante la noche del domingo, ya que el horario definitivo dependerá de la duración del acto en el Congreso.