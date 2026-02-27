La incorporación de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano 2026 generó repercusiones inmediatas tanto por su desempeño dentro del juego como por las condiciones contractuales de su participación. La actriz ingresó al ciclo de Telefe el lunes 23 de febrero y su presencia en el formato “Generación Dorada” despertó el interés sobre los acuerdos económicos pactados con la producción. Periodistas de espectáculos difundieron montos que superan ampliamente los ingresos del resto de los concursantes.

¿Cuánto cobraría Andrea del Boca por estar en Gran Hermano?

El conductor Ángel de Brito abordó el tema financiero en su ciclo de streaming #Ángel Responde, transmitido por la plataforma Bondi Live. El periodista desestimó otras especulaciones y aportó un número concreto sobre la remuneración diaria que percibiría la artista por su aislamiento.

Ángel de Brito contó cuál es el monto que gana Andrea del Boca en Gran Hermano

“¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca? Se lo digo de una manera, por ahí no suena tan bien, pero se las voy a decir de la manera que va a sonar mejor. ¿Cuánto cobra por día Andrea del Boca? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés”, explicó el comunicador.

El presentador realizó un cálculo detallado para ilustrar la magnitud del contrato firmado por la protagonista de Celeste. Su estimación proyectó los ingresos a una escala mensual para facilitar la comprensión de la audiencia. “Voy a hacer la cuenta, va a ser fácil la cuenta... Aproximadamente, un millón de pesos por día. Andrea del Boca cobra como 30 palos por mes. 25 millones de pesos por mes”, sentenció De Brito.

Los datos revelados en América TV

Otra versión sobre el salario de la actriz surgió en el programa DDM, emitido por América TV. El panelista Guido Záffora presentó una cifra diferente y basó su información en un esquema de pago semanal. Záffora aseguró que la negociación cerró en un monto fijo por cada siete días de permanencia en la casa. “Andrea del Boca cerró un cachet de seis millones de pesos por semana”, informó el periodista.

Andrea del Boca percibiría por estar en Gran Hermano seis millones de pesos por semana

Esta revelación provocó un análisis inmediato por parte de la conductora del ciclo, Mariana Fabbiani, quién calculó el total mensual potencial y destacó la naturaleza temporal de estos contratos. “¿Por semana? Eso significa que puede ser que no llegue al mes... porque si arreglás por semana es porque quizás no completes el mes. Pero serían 24 millones al mes”, observó Fabbiani.

La disparidad entre los ingresos de la actriz y los demás participantes del reality quedó expuesta en el informe de DDM. Záffora comparó las cifras y utilizó ejemplos de otros formatos exitosos para contextualizar el mercado televisivo actúa y detalló los montos que perciben los concursantes estándar de la edición “Generación Dorada”.

El periodista precisó la brecha económica existente dentro de la competencia. “En MasterChef, en Bake Off, los participantes cobran por semana. Y los participantes (de este reality) cobran 157.000 pesos semanales. No llegan al millón de pesos en el mes”, detalló Záffora.

El contexto del ingreso y la convivencia de Andrea del Boca en Gran Hermano

La discusión sobre el salario de la artista ocurre en medio de una semana intensa dentro de la casa, ya que desde que cruzó la puerta de Gran Hermano el pasado lunes 23 de febrero, la actriz se transformó en el centro de atención.

La votación de Andrea del Boca en Gran Hermano

Su rol dentro de la casa también incluyó momentos de contención hacia sus compañeros. La intérprete funcionó como el principal sostén de Daniela De Lucía antes de la salida de esta última, quién abandonó el certamen debido al fallecimiento de su padre. La adaptación de la actriz a la convivencia continúa bajo la atenta mirada de los espectadores y los analistas del espectáculo.

