Hernán Drago habló del fuerte choque de su camioneta en Palermo

Luego de que trascendiera la noticia del choque que sufrió la camioneta de Hernán Drago, el modelo usó sus redes sociales para brindar algunos detalles del hecho. Según contó, su vehículo estaba estacionado en la zona de Palermo -horas después de grabar Bienvenidos a bordo- cuando ocurrió el accidente y, afortunadamente, no hubo heridos. “Son cosas materiales que se arreglarán”, reflexionó. “Así es la vida”.

el modelo Hernán drago es el dueño de la camioneta. no estaba en ese momento estaba cenando cuando hubo un impacto de una camioneta sobre otra en el término volcado y está todo cortado el tránsito en la zona de dorrego y Cabrera https://t.co/50aAyUWCQg — ANGEL (@AngeldebritoOk) March 16, 2021

La camioneta de Drago estaba estacionada en la intersección porteña de Dorrego y Cabrera. Horas atrás, había participado de las grabaciones del ciclo conducido por Guido Kazcka en eltrece. Luego de que se conociera la noticia, usó sus redes para aclarar que él no estuvo involucrado en el incidente y llevar tranquilidad tanto a su círculo íntimo como a sus seguidores.

Hernán Drago habló del choque a su camioneta - Fuente IG Stories

“Buenas noches a todos. Decidí hacer esta historia porque mucha gente se enteró que tuve un siniestro. Me chocaron”, contó. “Yo tenía mi vehículo estacionado como corresponde, estaba en una reunión de trabajo. Me informa un periodista que reconoció mi vehículo que un auto había volcado, me chocó mi vehículo estacionado. Lo principal es llevar tranquilidad, yo estoy bien”, agregó. Finalmente, reflexionó sobre las consecuencias del accidente: “Son cosas materiales que se arreglarán. Gracias a todos por la preocupación. Así es la vida”.

Momentos antes, Drago habló con PrimiciasYa sobre el siniestro y dio más detalles sobre lo ocurrido. “Me avisó que había una camioneta que acababa de volcar y le pegó a mi camioneta”, dijo sobre el relato del periodista que reconoció su auto. “Terminó volcada esa camioneta con las cuatro ruedas para arriba. Tuvieron que venir los bomberos y la policía. Del empujonazo que le pegó mi camioneta terminó arriba de la vereda”, amplió. Por último, contó que la situación le generó bronca, pero se mostró aliviado de que no hubiera heridos. Según trascendió, el choque se produjo cuando el conductor del segundo auto hizo una maniobra rápida y, a causa de la lluvia, “se le patinó la camioneta”.

