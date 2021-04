Hernán Drago hizo una insólita confesión sobre su terapia psicológica: “No estoy bien”

Hernán Drago reveló que hace terapia con tres psicólogos distintos de forma intermitente, cuando deja de asistir a uno, opta por la asistencia de otro. Fue durante el programa Bienvenido a bordo (eltrece), cuando Guido Kaczka dijo que había escuchado que Celeste Muriega estaba sola, pero que también le había llegado información sobre la estrategia del modelo.

“Escuché a Celeste decir ‘estoy soltera’”, dijo el conductor al indagar a los participantes que se aprestaban a competir en el juego de las tuercas, por lo que la modelo confirmó que la información que tenía el conductor era cierta. “Es verdad, yo no miento”, dijo.

Después, quiso saber más sobre Drago: “Y escuché que Hernán Drago va a tres psicólogos, es increíble, pero ¿los tres están juntos cuando te atienden?”.

“No, por ahí pasan dos meses, no voy a uno y después frecuento durante 15 días a otro y después vuelvo al primero, tres meses después. Consulto a tres, los tres saben de la existencia de los otros”, respondió el modelo.

“Yo voy, con cada uno toco temáticas distintas. Alguno es más de libro, me analiza la cabeza, es más de la teoría. El otro tiene un dejo más espiritual y más terrenal si se quiere, y el otro me conoce desde hace más tiempo. Entonces conjugan bastante bien. No estoy bien”, agregó entre risas el participante.

En tanto, Kaczka sostuvo que por ahí asistir a tres especialistas distintos impactaba, de alguna forma, en el modelo: “Pero no, evidentemente no está bien. La verdad que el tratamiento es muy confuso para vos que se ordenen los tres psicólogos”, aseveró. En su defensa, el modelo insistió: “Son muy buenos los tres a largo plazo, esto no se soluciona en un día”.

