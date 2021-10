Nuevo amor: aseguran que Hernán Drago está saliendo con una compañera de Bienvenidos a Bordo

Luego de varias suposiciones que vincularon a Hernán Drago con diferentes mujeres sin que se terminara de confirmar ningún romance, en Los ángeles de la mañana (eltrece) dieron a conocer detalles de su más reciente relación: al parecer, estaría en pareja con una compañera de Bienvenidos a bordo (eltrece).

“¿Con quién está saliendo Drago?”, le preguntó el conductor Ángel de Brito a su panelista, Andrea Taboada. “Con Verónica Paschiero“, contestó. “Es coach, entrenadora, baila divino. Ella es la novia. El romance nació en lo de Guido Kaczka, obviamente”, completó. “Era mi coach del Bailando, es hermosa. Lomazo, fuego”, acotó Yanina Latorre.

Paschiero es oriunda de San Francisco, provincia de Córdoba, y además de ser coreógrafa, participó de muchas producciones en teatro de revista. “Nunca dejé de prepararme, soy muy inquieta. Para mí no hay vacaciones”, se definió en una entrevista con El Periódico, publicación de su localidad.

Drago se separó de su exesposa, Bárbara Cudich, en 2019. El modelo y la productora mantuvieron una relación durante casi dos décadas, de la que nacieron sus dos hijos: Luka y Lola. Cuando se distanciaron, invitado al ciclo Pampita Online, Hernán dijo fue una decisión tomada “desde el amor” y aseguró que no lo tomaba como un fracaso. “Estoy muy bien, sabiendo que vienen cosas buenas y nuevas”, expresó en aquella oportunidad.

Desde ese momento, comenzaron a dispararse rumores de diferentes vínculos afectivos con personalidades de la farándula argentina, como Alejandra Maglietti, pero las especulaciones más fuertes se dieron sobre su relación con Celeste Muriega.

El supuesto romance de Hernán Drago y Celeste Muriega

“Hace mucho tiempo que no concreto esto de la cita con alguien. Romper esa barrera de ‘venite a cenar o a tomar un mate’ no existe, hace medio año que no pasa eso”, había manifestado Muriega el pasado septiembre en La previa de La Academia (Ciudad Magazine). En ese momento, al escuchar sus declaraciones, Lizardo Ponce quiso saber: “Perdón, perdón, ¿medio año que no tenés un encuentro?”. “Desde el 15 de marzo, lo tengo contado”, confesó ella. “¿Y quién fue el último?”, indagó el participante de ShowMatch. “Hernán, fue Hernán”, lanzó Lourdes Sánchez. “No puedo, se me fue la memoria, no da decir”, se excusó Celeste.

Hace unos meses, Hernán Drago enfrentó los rumores de romance con Celeste Muriega

Drago, por su parte, ya se había referido a las versiones sobre su affaire en junio de este año, y lo hizo de forma contundente. Entrevistado en Arriba argentinos (eltrece), reveló lo que realmente pasó con Muriega. “Es un juego televisivo, yo estoy soltero, no estuve nunca en pareja con Celeste”, sentenció. Sin embargo, aclaró que sí había salido con ella en una cita meses atrás, pero que eso no había terminado en nada. “Jamás mentí y no tengo nada que ocultar tampoco”, aseveró.