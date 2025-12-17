Homero Pettinato renunció a su programa en Olga y dio las razones

Desde que se separó a mediados de este año de Sofía Gonet, más conocida como ‘La Reini’, Homero Pettinato no transita sus mejores días. Luego de que la influencer publicara conversaciones íntimas, las cuales dejaron ver el vínculo tormentoso que mantenían hasta la actualidad, el humorista decidió romper el silencio y se animó a sincerarse de varias cuestiones. Como si fuera poco, en las últimas horas sorprendió aún más al anunciar su renuncia al ciclo que conduce en Olga.

Homero Pettinato y La Reini volvieron a pelearse públicamente y revelaron violentos chats que se enviaron (Foto: Redes Sociales)

Fue este miércoles cuando al aire de Sería increíble comentó que su salida del ciclo, el cual comparte con Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular, no estaba relacionada a su reciente escándalo que protagoniza con quien fue su novia durante siete meses, por lo que dio los motivos: “Me despido porque tengo otros proyectos en OLGA. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco”.

Horas antes, en el último programa de Faltan Varones, ciclo que también se emite por el mismo canal de streaming, el conductor propuso un brindis de cierre, en el que sorprendió con una reflexión: “Yo brindo... primero por la paciencia que han tenido las compañeras productoras, porque yo tuve un año muy difícil. 21 años llevo haciendo aire y nunca tuve un año tan difícil como este, el peor lejos”.

Homero Pettinato renunció a Sería increíble (Foto: Captura TV)

En ese sentido, agregó: “Uno se da cuenta de que uno depende mucho del contexto y de los compañeros y de la mesa para que te apoyen, para que te ayuden, para que te acompañen y para poder seguir estando en una pantalla tan exigente como esta, sin patear todo el tablero a la mie***, que es algo que a mí se me da muy bien”.

Y completó: “Espero tener un año mejor el año que viene, brillar un poco más, pero realmente este... de alguna manera siento que sobreviví a este año gracias a ustedes que me acompañaron al aire. Así que, ¡salud!”.

La renuncia de Homero Pettinato llegó después de que este martes revelara ciertas cuestiones personales en A la tarde (América TV). Pese a que no quiso salir en vivo, le envió su testimonio a Oliver Quiroz a través de WhatsApp y no se guardó nada.

Homero Pettinato rompió el silencio sobre cómo transita este difícil momenot (Foto: Captura TV)

“Nunca fui infiel”, expresó. Acto seguido, se refirió a las acusaciones que Sofía Gonet había realizado horas antes desde su red social, sobre las posibilidades de haberla contagiado de una enfermedad sexual. “Tengo análisis de sangre hace un mes y soy totalmente sano”, subrayó.

Además, él también quiso dejar en claro que nunca ejerció violencia contra la influencer: “Nunca fui violento. Lo único que hice fue alejarme porque sufría maltratos y así me va... Es una persona cegada por el odio y la maldad”.

Homero Pettinato rompió el silencio tras el descargo de Sofía Gonet

Pero eso no fue todo. El hijo de Roberto Pettinato se animó a hablar de sus adicciones: “Y si soy adicto a la marihuana, me da vergüenza que todos me digan falopero”.

“Estoy siendo violentado por todos los frentes, soy franco, solo quiero cortar con el vínculo y seguir con mi vida. Ya no me importa lo que quede. Tengo elementos de sobra para demandarla, pero no lo haré. Solo quiero que se termine la violencia”, concluyó.