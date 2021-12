¿Hubo beso?: Cinthia Fernández publicó el detrás de escena del video que filmó junto a L-Gante

Cinthia Fernández grabó un challenge junto a Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, en el que interpretaron la coreografía del tema “Bar”. El material sorprendió con un final inesperado y subido de tono, que generó la reacción de Tamara Báez, la novia del autor de “Cumbia 420″.

En los últimos días, la polémica entre la panelista de Los Ángeles de la mañana (eltrece) y la pareja del artista estuvo entre las principales tendencias en las redes sociales. Minutos después de que Cinthia compartió el video, Báez publicó un sticker de un zorro en sus historias de Instagram y escribió: “Ja, ja, ja, ja, igualita”.

Para muchos, el mensaje tenía una única destinataria: Fernández. La bailarina no tardó en responder y, en el programa en el que trabaja, hizo un extenso descargo. “No sé si el tuit fue para mí. Yo no me hago cargo porque no tenía nombre. Todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy, es zorrita”, expresó.

Cinthia Fernández cruzó a Tamara Báez, la novia de L-Gante (Foto: Instagram/@cinthia_fernandez_)

No obstante, ante la presión de Ángel de Brito por saber si verdaderamente había ocurrido algo entre ella y L-Gante detrás de escena, la panelista aclaró: “No, estás loco. No pasó nada. Es más, hoy van a ver el verdadero final en mi Instagram. Hoy, van a ver realmente lo que pasó entre nosotros”.

Cinthia Fernández publicó el detrás de escena del challenge junto a L-Gante

Con sus declaraciones, generó una gran expectativa entre sus seguidores que esperaron para ver el backstage del challenge. Finalmente, en las últimas horas, Fernández desterró los rumores y dio a conocer qué ocurrió luego del final subido de tono del video.

Las imágenes que compartió comienzan con el polémico desenlace en el que, luego de terminar la coreografía, posan sensualmente frente a frente y ella le acaricia la cara de forma provocadora, acercando aún más los rostros que casi llegan a besarse. “¿Querían saber cómo terminó la historia? Por si tenían duda de algo, acá va el verdadero final ‘picante’”, escribió en su cuenta de Instagram.

La picante respuesta de Cinthia Fernández a la novia de L-Gante

¿Qué ocurrió realmente? En el video, se lo ve a L-Gante alejarse inmediatamente de Cinthia y, al llegar a la barra de tragos del bar, ella lo encara y le pregunta con sorpresa: “¿Qué te pasa?”. Ante esto él, en tono de broma, le responde: “Te falta todavía, qué querés que te diga”.

Frente a la insólita reacción del artista, la bailarina, con un trago en la mano, replicó: “¿De qué te la das, ‘elegant’?”. Para cerrar, Valenzuela le dice: “Andá casi diputada. Tomate eso y tomátela”.

De esta manera, la ‘angelita’ puso fin a los rumores que se ganaron sobre un supuesto romance con el artista.