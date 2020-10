Iliana Calabró habló sobre el abuso sexual que sufrió a los cinco años: "No sabía que estaba pasando" Crédito: Instagram

Como cada sábado por la noche, la ronda de preguntas y respuestas de PH: Podemos Hablar se convierte en un escenario de confesiones y revelaciones para los invitados del programa. Este fin de semana, Iliana Calabró abrió su corazón para relatar uno de los momentos más traumáticos de su vida: el abuso sexual que sufrió a los cinco años en manos de un vecino.

"Cuando era muy chiquita iba en el ascensor, recuerdo patente mi vestidito amarillito, y me encontré ahí con un señor que trabajaba en la librería a dos cuadras de mi casa, yo lo conocía porque era el librero", comenzó relatando. "Me empezó a tocar, pero mucho no entendía, no sabía qué estaba pasando".

Con su inocencia de niña, Iliana no comprendía qué era lo que ocurría y por qué ese hombre se comportaba así. "Era muy chica, tenía 5 años como mucho y no eran los cinco años de una nena como las de ahora, que tienen mucha más información", explicó antes de continuar con la historia. "Me mostró algo que era raro, que era su miembro, y me salpicó y todo. ¡Horrible!".

"Llegué llorando a mi casa y no entendía qué había pasado", aseguró la actriz, que durante mucho tiempo bloqueó de su memoria este hecho. "Si bien muchos años después lo pude elaborar, en ese momento no era consciente de que había sido acosada, abusada en realidad".

A pesar de lo difícil que fue asumir el abuso, Calabró afirmó que pudo superarlo gracias a la ayuda psicológica que recibió. "Lo trabajé en terapia. Mucho tiempo la cabeza lo tapó, pero cuando me apareció, apareció todo y me acordé de cada detalle", expresó enumerando las pequeñas cosas que recuerda de ese momento.

"¿No le contaste a tu mamá?", quiso saber Georgina Barbarrosa. "No, porque cuando me bajó la ficha yo ya era una mujer grande, estaba casada, tenía hijos. Todos esos años lo tuve escondido en un rincón".

