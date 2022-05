Inseparables: Lali Espósito y la China Suárez, a los abrazos en una fiesta en España

Si hay una amistad que pareciera ser para toda la vida, es la de Lali Espósito y la China Suárez. Las actrices se conocieron en la tira juvenil Rincón de luz (2003), a los diez años, y desde aquel momento compartieron trabajos en reconocidas novelas como Casi ángeles (2009) y Solamente vos (2013). Si bien a lo largo de este tiempo siguieron sus caminos profesionales con sus respectivas pasiones, eso no fue un impedimento para mantener un estrecho vínculo y así lo reflejaron al término de la gala de los premios Platino en Madrid, España.

Mientras las redes sociales comenzaron a hacerse eco de los looks, mejores momentos, los ganadores y diversas cuestiones en relación con el evento, las artistas aprovecharon para disfrutar de una noche con baile y música.

En una historia de Instagram de la periodista Silvina Ajmat se puede ver el momento en el que ambas se funden en un abrazo. Con un clip que duró veinte segundos, quedó resguardado el reencuentro tan especial que se postergó por varios meses. De esa forma, ambas demostraron que su cariño va más allá de las distancias y respectivas rutinas diarias.

El reecuentro de Lali Esposito y la china Suarez

Sobre este tema habló la madre de Rufina, Amancio y Magnolia en la previa de los premios, donde entregó la estatuilla a mejor interpretación de reparto en serie a Joaquín Furriel, por El Reino. En diálogo con el conductor Juan Carlos Arciniegas en una entrevista para CNN Español, se refirió a su amiga y a los sentimientos que siente por ella.

“Lali es de las personas con la que más complicidad tengo trabajando, siempre nos morimos de ganas por trabajar juntas. Además de admirarla como actriz, como artista, en lo que se convirtió y lo duro que trabajó”, comenzó.

A continuación, explicó que sus primeros en la actuación lo hizo en compañía de la compositora y admitió que desde muy pequeña notó algo especial en ella: “A Lali la mirabas bailar con diez años y decías ‘ella chica no lo aprendió, nació’, no tenía una cosa que bailaba y podías dejar de mirarla, además del carisma y todo. Para mí es un ejemplo, es muy inspiradora”.

Tras recordar parte de su trayectoria, la modelo reveló una hilarante anécdota que tuvo lugar unos días antes del evento y que tiene como protagonista a la cantante. “El otro día me escribió y me dijo ‘¿Cuándo te venís a Madrid así nos vemos?’ y le dije “si Lali, me enteré que vas a entregar un premio’. Ella me respondió: ‘No, los conduzco’, y le dije ‘¡Vamos!’”, contó entre risas sobre la conducción de Espósito y el español Miguel Ángel Muñoz en el evento.

La china Suárez habló de su amistad con Lali Espósito

A los pocos segundos, la expareja de Benjamín Vicuña admitió que hay otras ocasiones en las que sí coinciden, pero que no lo publican en las redes sociales. “Hay cosas que no se pueden compartir”, expresó con una sonrisa.

Hacia el final de la entrevista, Suárez reflexionó sobre la intérprete de “Diva” y reiteró que ya es parte de su familia. “La quiero mucho. No hablamos todos los días, pero es una relación de hermanas. Nos alejamos, pero siempre volvemos, porque es familia para mí. Me encanta todo lo que está viviendo, se lo merece más que nadie”, concluyó.

Ya en el día de la celebración, que se desarrolló el 1° de mayo, Suárez reveló otra divertida anécdota. Fue en diálogo con la reportera de Socios del espectáculo (eltrece), en la previa de los premios, quien le preguntó si tuvo la posibilidad de ver a Espósito en su llegada a España.

“Con Lali íbamos a ir a comer, pero nos quedamos dormidas las dos. Teníamos mucho trabajo, muchas actividades por los premios. Así que hoy será la revancha”, respondió entre risas, mientras se lucía con un imponente vestido en la alfombra roja.

En la izquierda, Lali Esposito, la anfitriona de la noche, con un vestido con cut out en forma de diamante, en negro y plateado; En la derecha, Suárez, que lució un imponente vestido con amplia falda de tules de la firma española Yolancris Juan Naharro Gimenez - WireImage

Indudablemente, la revancha a la que hizo mención Suárez se hizo realidad en una noche que disfrutaron con todos sus amigos y conocidos. A pesar de los inconvenientes, distancias y cuestiones de toda índole, ambas vislumbraron que sus próximos reencuentros siempre serán así de explosivos y que su amistad perdurará por siempre.