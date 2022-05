Abrazos con Sting y un saludo con Rob Lowe en el baño: el doble de Bruce Willis y una charla íntima con Andy Kusnetzoff

En el programa radial Perros de la calle, conducido por Andy Kusnetzoff, emitido por la radio Urbana FM 104.3, los presentes en el estudio vivieron un momento sumamente particular y distendido con Pablo Perillo, quien personifica al doble de Bruce Willis por todo el mundo y cuenta consigo con muchísimas anécdotas donde lo confunden realmente con la celebridad de Hollywood.

Nacido en Pompeya y criado en la zona de La Boca, su camino hasta constituirse en el doble atravesó diversas etapas. En sus inicios, cuando comenzó su carrera actoral, su parecido era tal que la gente le pedía fotos y él rechazaba por completo esa idea: “Al principio renegaba mucho, yo quería hacer la mía, no quería parecerme a nadie, renegaba de hacer algo que no me gustara. Si bien interpreté personajes, a cada casting que iba me encontraban el parecido a Bruce Willis”.

En 2002, un amigo que lo acompañó durante sus comienzos le avisó de un casting que realizaba TNT sobre parecidos del mundo del espectáculo y su vida cambió radicalmente. “Fui al casting, quedé, y me mandaron a los SAG (el premio del sindicato de actores llamado Screen Actors Guild Awards), que son la previa a los Oscars. Me llevaron en limousine, pasé por la alfombra roja, no entendía nada, era una locura. Fui lookeado con gorrita, anteojos, todos me miraban, hasta me crucé a Denzel Washington”.

Sin creer lo que esta viviendo, Perillo se soltó en medio de la celebración y empezó a interactuar con las celebridades, entre ellas el cantante Sting y el actor Rob Lowe. “Cuando terminó la gala de premiación, empezó una fiesta y me encontré con Sting. Apenas lo vi le dije ‘te amo’ y él, que estaba con la mujer, me abraza y me dice ‘yo también te amo’. Fue una locura, todo muy buena onda, yo estaba medio copeteado, nervioso y me cruzo a él que escuchaba su música de chico, como también a The Police”. En esa misma línea de acontecimientos inéditos para un mundo de sueños en el que estaba inmerso, agregó: “A todo esto gana Rob Lowe un SAG y cuando voy al baño, un lugar donde te podés encontrar a cualquiera, me lo encuentro a él en un mingitorio y lo primero que me salió es: ‘Qué haces, Rob’. El chabón se rió y después le pedí una foto con el premio”.

A medida que sucedían los hechos, el doble de Bruce empezó a ganar en confianza y al cruzarse con demás personalidades del espectáculo empezó a relacionarse de manera más fluida, a pesar de que su lenguaje en inglés no era el ideal para una conversación: “Estaba tomando algo y me cruzo con Matthew Perry, que laburó con él en Mi vecino, el asesino, y cuando está a medio metro mío le preguntó a su productor si era realmente Bruce”.

Actualmente, Perillo trabaja en la productora de la celebridad desde hace 16 años, donde realizó varios dobles en algunas películas y admitió que su relación con el actor se fue fortaleciendo mediante la plataforma virtual Zoom. A pesar de su ascendente fama y vinculación con Willis, manifestó cómo construyó su imagen: “Tiene que ver con la interpretación del personaje, a veces pasa que algunas personas les cae de cielo el parecido y aprovechan. Yo, en mis inicios, fui actor y lo fui perfeccionando”, cerró.