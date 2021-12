La inesperada reacción de Mirko al reencontrarse con Lali Espósito en Madrid

Luego de viajar a España para grabar la última temporada de la serie de Netflix Sky Rojo, Lali Espósito se hizo un espacio para participar del programa especial de Por el mundo (Telefe), pero el reencuentro que tuvo con el hijo de Marley no fue el que esperaba.

Mientras el conductor caminaba con su hijo en brazos hacia la actriz, ya se podía observar la timidez de Mirko, que quería alejarse de la situación. “Ay, qué vergüenza”, dijo Marley en modo de chiste.

Así fue el reencuentro entre Lali Espósito y Mirko, el hijo de Marley

Por su parte, la cantante quiso entablar una conversación con el niño, a quien no veía desde que se instaló en España. “¡A que no pensabas que ibas a encontrarme acá!”, le expresó con euforia.

Al no recibir respuestas, Lali se tomó en chiste la situación y le habló a los productores del programa de la reacción de Mirko: “Le chupó un h… chicos”. En ese momento, el conductor le contó a la invitada que su hijo le trajo un regalo. “Vino con una sorpresa, trajo imanes para vos”.

La reacción de Mirko ante el encuentro que tuvo con la cantante Lali Espósito Youtube

Sin darse por vencida, Lali intentó nuevamente que Mirko le hable y con su característico humor imitó el acento español: “Hola mi amor, pues hola tío. Bienvenidos a Madrid. ¿Eres Antonio Banderas tío?”. Al no obtener ninguna reacción, se dirigió directamente al niño de cuatro años para hacerle un pedido: “Hola pipi. ¿Me das un beso y un abrazo?”.

“Cuando te vea se muere me dijeron, pero no, le chupó un h…”, expresó con picardía la ex Casi Ángeles. Luego de un ida y vuelta que mantuvo con Marley, volvió a hablarle a Mirko: “Supongo que en breve me vas a dar un beso, ahora fingimos demencia”. ¿Él sabe que yo me estaba quedando acá?, le preguntó al conductor. “Si le contamos, viene preguntando por vos”, contestó él.

Lali cerró el tema con humor y comparándose con otra famosa cantante. “Él estaba esperando a Dua Lipa, su otra favorita”. El comentario provocó las risas de Marley, que continuó con el programa.

Lali Espósito junto a Mirko (Foto: Instagram/@mirko_ok)

Las reacciones ante el reencuentro no tardaron en llegar, y los fanáticos de Lali y Mirko hicieron lo suyo a través de Twitter: “Me da mucha ternura que se ponga vergonzoso cada vez que la ve”; “Lali con Mirko es lo más tierno del mundo”; “Me mata, muerto de amor por Lali”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en la red social, los cuales lo acompañaron con emojis y hasta el video del momento del fallido reencuentro.