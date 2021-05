Insólito: Vicky Xipolitakis posó en un vestido de novia hecho de papel higiénico

Vicky Xipolitakis es una de las celebridades locales más ocurrentes en sus redes sociales. Algunos meses atrás, la mediática sorprendió con una particular sesión de fotos que hizo en su cocina y, ahora, en línea con las producciones caseras, decidió vestirse con un elemento del baño. Así, la exparticipante de MasterChef Celebrity posó para la cámara con un vestido hecho a base de varios rollos de papel higiénico.

Con un espíritu de ama de casa old school pero fiel a su impronta sensual, Xipolitakis posó con delantal, tacos y ropa interior. “Si somos lo que comemos, entonces soy una delicia”, declaró junto a una de las imágenes que compartió en sus redes. Primero se la vio divertida, amasando con un delantal de jean y ropa interior. “¡Hoy cocino yo!”, comentó debajo de la primera publicación.

"¡Hoy cocino yo!", comentó Vicky Xipolitakis junto a una sensual producción de fotos que compartió en Instagram

Ahora, de punta en blanco, Xipolitakis sorprendió a sus seguidores con un llamativo atuendo de novia. Envuelta en distintos rollos de papel higiénico que simulan ser un vestido y sosteniendo un ramos de flores a tono, la hermana de Stefania Xipolitakis escribió: “¡En esta obra de la vida ser feliz es el papel más importante!”. En la misma imagen, junto a la gemela, se puede ver una torre de rollos de papel de baño que hacen las veces de torta de boda, con dos muñecos arriba de todo.

Vicky Xipolitakis posó en un vestido hecho de papel higiénico

El difícil momento que Victoria Xipolitakis atravesó en las últimas semanas

Aunque Xipolitakis se hace el tiempo para el humor en sus redes sociales, las últimas novedades de la mediática indicaron que atravesaba un complicado momento personal, luego de que la justicia favoreciera a su exesposo. Es que a fines de abril, la modelo realizó un fuerte descargo en redes sociales tras enterarse de que su exmarido solo deberá cumplir una probation, luego de las denuncias por violencia de género. “Soy Victoria Xipolitakis, mujer y mamá, víctima de violencia de género. Hoy les quiero contar que el Poder Judicial, porque justicia nunca hubo con nosotros así que no la conozco, nos vuelve a desproteger y nos pone en riesgo. Pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia”, expresó en un video que compartió en Twitter. “Hoy peleo por mí y por todas ustedes mujeres víctimas de este sistema patriarcal, machista y corrupto”, añadió. “La justicia de los millonarios, esa es la que hoy estoy viviendo yo. No bajen los brazos, yo tampoco lo voy a hacer. Estamos vivas”.

