Cinthia Fernández, sobre la salud de Flavio Mendoza: “La está pasando mal”

Flavio Mendoza está internado en la clínica Los Arcos con síntomas de coronavirus, aunque aún no tiene el resultado del hisopado. Cinthia Fernández, amiga del bailarín, mantuvo varias conversaciones telefónicas con él en las últimas horas y habló en Los ángeles de la mañana sobre el estado de salud actual del artista.

La panelista de LAM, quien también se encuentra aislada por contacto directo -al igual que el resto del equipo del programa, tras el positivo de Mariana Brey- , reveló que el coreógrafo le contó que siente que tiene coronavirus por cómo se encuentra.

A través de una comunicación virtual, la angelita contó: “Hablé con Flavio hoy a la mañana y también ayer, me dijo que lo que lo estaba matando era la fiebre, realmente la está pasando mal por la fiebre. Me dijo que está solo, como todos los pacientes que están internados y dice que le hicieron un montón de estudios, pero que aún no le dicen qué tiene. Él siente que tiene covid, pero no se lo dijeron los médicos”, comentó la bailarina.

Sobre los síntomas que Mendoza habría experimentado en las últimas horas, Fernández explicó: “Ayer él iba a ir para el teatro, se entró a bañar, se mareó mucho, ya tenía tos y tenía como chuchos de frío. Se asustó. De ahí lo llevaron a la clínica y quedó internado. Dice que le hicieron un montón de estudios y hasta hace un ratito que hablé, no sabía bien qué tenía porque no le dicen”, relató.

Sobre los motivos de la internación, la panelista aclaró: “Flavio es una persona muy sana, no toma, hace deporte, vive colgado. No es una persona que ya tuviera problemas respiratorios. La tos lo estaba matando y la fiebre lo estaba matando, ese fue el cuadro por el cual lo internan”, dijo.

Laurita Fernández, que durante estos días reemplaza a Ángel de Brito -también aislado- en la conducción de LAM, quiso saber, por otra parte, cómo su encuentra el hijo del bailarín, Dionisio. Sobre ello, Cinthia explicó: “Al ser amigo tampoco querés hacer muchas preguntas. Lo único que alcancé a preguntarle de Dio era si estaba bien, me dijo que estaba bien y que estaba con sus hermanas, pero no quise preguntar más nada: si tenía síntomas, si no, porque él debe estar muy sensible. Está solo y, como lo conozco, aunque te diga que no, está asustado”.

Fernández también compartió que se puso en contacto con Maxi, mano derecha de Flavio, quien asimismo estaría experimentando síntomas de covid. “Ambos se hisoparon y tienen un hisopado negativo, pero bueno, viste cómo es este virus: un día te da negativo y otro positivo”, comentó la panelista.

LA NACION