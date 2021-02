El ciclo Intrusos atraviesa días de profundos cambios. Luego de la partida de Jorge Rial, su conductor histórico, se anunciaron una serie de modificaciones en el equipo del programa, con el fin de renovar la propuesta. Y en ese contexto se produjo la desvinculación de la panelista Débora D´Amato.

Con profunda angustia, la periodista utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores el momento que está atravesando: “Dos años (y monedas) atrás, cuando se supo de mi embarazo, en una nota que me hicieron en @americatv por la buena nueva (no importa quién porque sino parece que le achaco algo y en realidad es reflotar el único miedo que tuve desde ese día), me consultaron sobre qué temores tenía de cara a la pronta maternidad. Recuerdo como si fuera hoy mi respuesta: “No le temo a nada de lo que se viene ni de la maternidad. A lo único que le tengo pánico es a quedarme sin trabajo. Algo absolutamente real. Y bien amigos, llegó ese momento”.

La angustia de Débora D'Amato luego de su desvinculación de Intrusos Instagram

Más adelante, D´Amato contó cómo fue el llamado que recibió con la inesperada noticia, que supone un amargo punto final para su relación con el ciclo. “A 10 días del 28 de febrero, y en medio de mis vacaciones pendientes del 2020, me anunciaron que me quedo sin trabajo” [...] “Sí, por supuesto que lloré, me preocupé y más. Por eso, mis vacaciones pendientes del 2020 pasaron a ser vacaciones eternas. Hoy, y no por desagradecida, me cuesta despedirme con amor y alegría, recordando geniales momentos y otros no tanto. Hoy me despido con profunda tristeza pero sobre todo sumamente preocupada porque no sé qué será de nosotras en lo inmediato”.

En otro de los fragmentos del texto, la periodista realizó un balance de su paso por Intrusos, y destacó en qué aspectos considera que pudo enriquecer la agenda del programa: “Feliz de haber podido transmitir mis granitos de arena ante lo injusto, poder haber instalado y debatido sobre la ley del aborto en un programa ‘frívolo’ y más. Se puede intentar hacer algo de lo que uno piensa en programas ‘frívolos’. Amé hacerlo. Gracias a la gente que tanto se preocupa y pregunta. Tengo dos manos, dos pies y un cerebro, algo saldrá para que mi vida se acomode y no sea un caos”.

Por último, D´Amato se mostró afligida ante su futuro laboral, y concluyó el posteo: “Y ahora los dejo. Tengo que pensar en qué carajos será de nuestro destino de ahora en más y por el momento no le encuentro salida”.

LA NACION