Irreconocible: Cinthia Fernández mostró fotos de su infancia

Cinthia Fernández abrió el baúl de fotos familiares y compartió con sus seguidores algunas postales de su infancia y adolescencia. La panelista de Los ángeles de la Mañana (eltrece) publicó una serie de imágenes de distintas etapas de su vida en las que se la ve irreconocible.

A través de sus redes sociales, Fernández mantiene un vínculo muy cercano con sus fans. Días atrás, de hecho, la mediática se abrió públicamente sobre un trastorno que sufrió hace casi una década. “Se llama vigorexia y me llegó a afectar mucho. Es como la anorexia, pero me veía deforme. Tenía un problema con mi cuerpo y me afectó mucho. Tenía tanta fijación con el cuerpo, por ejemplo con los abdominales, que hacía 700 abdominales por día. Pero lo peor era que si en vez de 700 hacía 699, me moría por llegar a las 700. Si no los hacía, me veía que no estaba marcada”, reconoció.

Ahora, Cinthia decidió mostrar algunos recuerdos que encontró en la casa de su madre tras abrir un cajón con fotos de cuando era una niña. “Y si faltaba algo esta noche, eran las fotos de mamá”, escribió Fernández, dando pie a una serie de stories cargadas de nostalgia. “Se viene imperdible seguidilla de looks”, anunció.

Irreconocible: las fotos retro de Cinthia Fernández

A continuación, la modelo compartió varias fotos de su infancia. “Hola Cristóbal Colón”, ironizó en una historia en la que, con unos 12 años, Fernández aparece con el pelo cortado a la altura de los hombros. En otra de las fotos, donde se ve a una niña parada en un muelle, comentó: “Yo obviamente tenía capelina porque era fanática de Cris Morena”.

Además, la panelista mostró que sus hijas también participaron del viaje al pasado. “Mirá, mamá, tenías casquito”, dijo una de ellas en un video. “Me vestía el enemigo”, comentó la panelista sobre una foto de su infancia, con una camisa de cuello bordado. En otra story, Cinthia acercó la foto a una de sus hijas y se comparó: “Acá estoy igual a vos”.

