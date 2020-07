En estado "salvaje", Ivana Nadal se mostró con poca ropa en un entorno natural

En un entorno natural y sin agregar reflexiones, Ivana Nadal se mostró "salvaje" en cuarentena Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 10:54

Desde que comenzó la cuarentena, Ivana Nadal se dedicó a producir contenido para sus redes con mucha más frecuencia que lo que lo hacía antes. Con el foco en el bienestar físico y emocional, la modelo insiste en transmitir un mensaje de amor propio, que muchas veces no fue tan bien recibido. Ahora, se mostró con poca ropa en el jardín de su casa, y no agregó muchas palabras a su publicación.

En bikini y rodeada de plantas, Nadal se mostró natural en un retrato que compartió en su cuenta de Instagram. Aunque sus seguidores están acostumbrados a leer extensos epígrafes donde vuelca sus ideas sobre la salud emocional y la autoestima, la influencer añadió solo una palabra: "Wild", por el look salvaje que ostenta en la foto.

Nadal viene de días muy convulsionados en términos de su actividad de redes sociales. Luego de compartir un video en el que pedía a sus seguidores que "suelten" el dolor, en el que apuntaba a la superación de traumáticas experiencias a partir de la simple voluntad, la modelo recibió fuertes críticas.

La reacción negativa en redes fue tan masiva que Nadal aseguró que existe "una campaña de odio " en su contra y anticipó que a fin de año se irá del país. "Los abrazo en su proceso, pero gracias a Dios yo me voy de este país a fin de año", dijo en relación a los haters. Y agregó: "Igualmente les deseo que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Entiendo que hay gente que no está preparada para procesarlo. La gente que critica es esa, la que no siente empatía por mí. Son almas a las que les falta evolución, las abrazo y las acompaño, con herramientas, porque consejos no doy a nadie", concluyó.