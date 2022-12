James McAvoy reveló cuál fue el mayor problema que enfrentó con las películas de X-Men: “No lo aprovechamos”

escuchar

Tras 27 años dentro de la industria cinematográfica, James McAvoy cuenta con un amplio repertorio de producciones que continúan hoy entre las favoritas de la audiencia, entre las que se destaca su rol dentro de la popular saga X-Men. Pero después de que dejara en claro que, luego de cinco películas, no volvería a interpretar a Charles Xavier, comenzaron a correr rumores que indicaban que no había disfrutado su tiempo trabajando en dicha franquicia. En diálogo con la revista GQ, recordó cómo fue su experiencia y reveló su mayor crítica hacia los films.

Entre el 2000 y el 2006, llegaron a la pantalla grande las primeras adaptaciones cinematográficas de X-Men, uno de los grupos de superhéroes más populares de Marvel. El éxito fue rotundo y, tras el final de esa seguidilla, desde Fox se enfocaron en seguir la historia de Wolverine, interpretado por Hugh Jackman.

Sin embargo, en el 2011 el resto de los personajes volvieron a cobrar relevancia con el estreno de X-Men: First Class, la primera de cuatro precuelas que recorrerían el inicio del conjunto de mutantes devenido en superhéroes. Fue en esta nueva tanda de películas que James McAvoy se unió al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al darle vida a la versión joven de Charles Xavier -también conocido como Profesor X-, quien previamente había sido interpretado por Sir Patrick Stewart.

James McAvoy interpretó a Charles Xavier en las precuelas de X-Man Marvel

El actor escocés hizo del fundador de los X-Men en X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse, Deadpool 2 y X-Men: Dark Phoenix, la cual se estrenó en el 2019. Aunque dejó en claro que no volvería a ponerse en los zapatos del Profesor X, fueron varias las oportunidades en las que corrieron rumores de su regreso.

El caso más reciente fue a comienzos del 2022 cuando Patrick Stewart realizó una aparición sorpresa en el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En ese momento, los fans comenzaron a preguntarse si también estaría en la película la versión joven del Profesor, pero McAvoy descartó la teoría durante una transmisión en vivo de Instagram.

El Profesor X fue interpretado originalmente por Sir Patrick Stewart Marvel

Cuando un usuario quiso saber si extrañaba interpretar a dicho personaje, él simplemente contestó que no. Su reacción no solo desmanteló las versiones que indicaban que estaría en pantalla junto a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), sino que muchos interpretaron que no disfrutó su paso por el MCU.

Finalmente, en una reciente charla con la revista GQ reveló cuál fue su verdadero problema. “Mi mayor crítica a lo que hicimos a lo largo de cuatro películas es que, después de la primera cinta, no aprovechamos la relación entre Xavier y Magneto (Michael Fassbender)” dijo. Y agregó: “Eso fue un pilar fundamental de la primera película [’Primera Generación’], así que pensé: ‘¿por qué hemos desechado ese arma masiva?’”.

James McAvoy aseguró que le hubiese gustado que haya más profundidad en su vínculo con Magneto (Michael Fassbender) Marvel

En la misma línea, admitió que recuerda con mucho cariño su experiencia como superhéroe. “Fue una de las experiencias más positivas que he tenido con un estudio. No los veo únicamente como una máquina de dinero. ‘Días del Futuro Pasado’, creo que fue una de las mejores películas en las que he estado involucrado”, aseveró.

Asimismo, dejó en claro que es muy rápido al momento de decidir cuando no quiere volver a trabajar con un personaje en particular y que eso no significa que lo haya pasado mal.

