Jimena Barón reapareció en el mundo virtual desde una cuenta inesperada

El pasado 13 de julio fue la última vez que Jimena Barón utilizó sus redes sociales. Acostumbrada a compartir su vida como un reallity, su silencio perturbó a mas de un seguidor. "¿Dónde estás Jimena?", "¿Estás bien?", preguntaron cientos en la última publicación de Instagram y pese a que ella no respondió, fanáticos la encontraron en una supuesta cuenta de Snapchat.

"¡Jimena Barón vive y se mudó a Snapchat!", escribió Chusmeteando y adjuntó una de las fotos que la cantante compartió. Desde lo que parece su hogar, Jimena se tomó una selfie y sin ninguna descripción, la lanzó al mundillo virtual.

La cuenta de Instagram Chusmeteando compartió una postal de Jimena con su aparición en las redes

La supuesta aparición generó cataratas de reacciones en Twitter en donde las teorías de su desaparición resurgieron. Recordemos que a comienzos de agosto un móvil de la revista Paparazzi la encontró recorriendo su barrio y logró tener algunas declaraciones.

La historia efímera que Jimena Barón habría compartido en su cuenta de Snapchat

"Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte no tengo ningún problema familiar", contestó por entonces de manera cortante. "¿Y con Daniel cómo están?", insistieron desde el mismo medio y ella respondió: "Nada para decir, está todo bien. No hay ningún lío".

Jimena Barón actualmente tiene 5,9 millones de seguidores en Instagram y continúa sin publicar posteos ni historias en su cuenta. Al parecer ya dejó atrás los rumores de reconciliación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison y volvió a su departamento.